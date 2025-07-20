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Чистота без дорогих средств: как вернуть блеск акриловой ванне
Многие хозяйки употребляют для чистки сантехники смесь из соли и перекиси водорода. Но как быть с акриловыми ваннами, так как такая смесь может их повредить?
Специализированные издания советуют приготовить для акриловых ванн специальную безопасную смесь и использовать мягкую ткань.
В то же время блогеры-практики считают, что можно обойтись обычной лимонной кислотой.
Для одной ванны нужно взять 100 г этого вещества. Для начала нужно набрать полную ванночку горячей воды и высыпать туда лимонную кислоту. Затем тщательно размешать и оставить на час.
После этого воду можно спускать, а с помощью обычной губки для посуды можно легко убрать оставшиеся следы загрязнений.
Последним этапом будет промывание ванны проточной водой. Этим действием вы уберете не только грязь, но и остатки лимонной кислоты.
Этот способ имеет целый ряд преимуществ: он не только эффективен, но и безопасен. К тому же стоимость такой чистки очень низкая.
Раньше «ФАКТЫ» писали, какие дешевые средства способны идеально освежить туалет. Народные методы, проверенные временем, оказываются не менее эффективными, чем магазинные.140
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