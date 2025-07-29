- 29.07 22:53 «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» и гарантировало себе основную стадию еврокубков: видеообзор матча
- 29.07 22:27 Что подарить боссу на день рождения: также важно знать, какие подарки неуместны
- 29.07 21:59 Летний пирог от гастроблогера Марины Гармаш: деликатес, который готовится просто
- 29.07 21:30 Хочет, чтобы все были счастливы: Элтон Джон принялся мирить Бекхэмов с сыном
- 29.07 21:03 Домашнее средство для ежедневной чистки ванн: эффективное и доступное
- 29.07 20:35 В первые дни войны стал на защиту Украины: в Донецкой области погиб механизатор с Виннитчины
- 29.07 20:08 Кабачковый блинчик с форелью: идеальный вариант для завтрака
- 29.07 19:52 Дроны-перехватчики не панацея от БПЛА: эксперт рассказал, в чем минус такой стратегии
- 29.07 19:31 Ракам — «Туз мечей» и озарение, Скорпионам — «Маг» и новые горизонты: Таро-прогноз на 30 июля
- 29.07 19:17 Уже завидую: ведущий «Холостяка» впервые «засветил» участниц нового сезона
- 29.07 18:41 По квартирам киевлян ходят инспекторы: что важно знать
- 29.07 18:30 Кабачковая лазанья: без теста и лишнего жира
Домашнее средство для ежедневной чистки ванн: эффективное и доступное
Большинство из нас используют магазинные химические средства для чистки ванн. Они эффективны, но не очень экологичны и раздражают окружающую среду. Многие средства для чистки ванн содержат отбеливатель, консерванты и ароматизаторы, которые вредны для здоровья и ослабляют иммунную систему. Такие средства категорически не должны использоваться людьми, страдающими астмой, аллергией или другими заболеваниями дыхательных путей, пишет Kobieca.
К счастью, существуют натуральные домашние средства, которые позволят нам эффективно чистить ванны, одновременно заботясь об окружающей среде и собственном здоровье.
Чтобы приготовить простое и эффективное средство для чистки ванн, смешайте один стакан пищевой соды, три столовые ложки мыла, 15 капель эфирного масла лимона (или любого другого цитрусового масла) и одну столовую ложку воды. Тщательно смешайте все эти ингредиенты в миске и поместите в плотно закрытый контейнер.
Пищевая сода помогает удалять пятна, а лимонное масло обладает природными дезинфицирующими и жироудаляющими свойствами. Мыло делает средство достаточно мягким для ежедневного использования для чистки ванн, раковин, душевых кабин и туалетов.
Просто смочите ткань и нанесите немного смеси, а затем тщательно вытрите любую грязь. Используйте только мягкие ткани для чистки ванны.
Напомним об очистке сантехники по методу Maria Taryn.145
Читайте нас в Facebook