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Домашнее средство для ежедневной чистки ванн: эффективное и доступное

21:03 29 июля 2025
Чистка сантехники

Большинство из нас используют магазинные химические средства для чистки ванн. Они эффективны, но не очень экологичны и раздражают окружающую среду. Многие средства для чистки ванн содержат отбеливатель, консерванты и ароматизаторы, которые вредны для здоровья и ослабляют иммунную систему. Такие средства категорически не должны использоваться людьми, страдающими астмой, аллергией или другими заболеваниями дыхательных путей, пишет Kobieca.

К счастью, существуют натуральные домашние средства, которые позволят нам эффективно чистить ванны, одновременно заботясь об окружающей среде и собственном здоровье.

Чтобы приготовить простое и эффективное средство для чистки ванн, смешайте один стакан пищевой соды, три столовые ложки мыла, 15 капель эфирного масла лимона (или любого другого цитрусового масла) и одну столовую ложку воды. Тщательно смешайте все эти ингредиенты в миске и поместите в плотно закрытый контейнер.

Пищевая сода помогает удалять пятна, а лимонное масло обладает природными дезинфицирующими и жироудаляющими свойствами. Мыло делает средство достаточно мягким для ежедневного использования для чистки ванн, раковин, душевых кабин и туалетов.

Просто смочите ткань и нанесите немного смеси, а затем тщательно вытрите любую грязь. Используйте только мягкие ткани для чистки ванны.

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Напомним об очистке сантехники по методу Maria Taryn.

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