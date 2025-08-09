Зеленский ответил Трампу: «Дарить землю россиянам и отступать от Конституции не будем»

После визита в москву спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Виткоффа и его встречи с хозяином кремля путиным, в СМИ появилось немало версий того, о чем договорились россияне с американцами перед возможной встречей президентов двух стран. Один из сценариев, в частности, предусматривает территориальные уступки Украины. Мол, россия требует, чтобы Украина отдала всю восточную часть Донбасса, а также Крым, а в ответ она прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях. И снова в прессе сделали вброс о том, что, мол, россияне с американцами обо всем договорятся без участия Украины. Впрочем, пока никаких официальных комментариев на этот счет нет — все сообщения делаются со ссылкой на источники.

Однако президент Украины Владимир Зеленский сразу ответил на «территориальный вопрос»: «Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут».

Он подчеркнул, что войну нужно заканчивать, и это должна сделать россия, но страна-агрессор ее затягивает — именно в этом и состоит проблема.

«Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, продолжительного мира, который не развалится по желанию москвы», — добавил он.

Напомним, что сейчас готовится встреча президентов США и россии. Она может состояться в ближайшее время на Аляске.

