Дочь Тома Круза и бывшая жена в странном наряде прогулялись по Нью-Йорку

Когда известный 63-летний актер Том Круз начал встречаться с 37-летней актрисой Аной де Армас, это сразу вызвало интерес и к другим женщинам, которые были его женами.



Поэтому вряд ли можно удивляться тому, что под пристальным вниманием папарацци оказались и 46-летняя Кэти Холмс вместе с дочерью Сури. 19-летняя наследница актеров, окончившая в прошлом году школу, посетила мать на съемках ее нового фильма, пишут СМИ.



Сури надела на прогулку штаны карго и белый топ, дополнив образ красными кроссовками. Кэти Холмс, вероятно, была одета в костюм для съемок.

Экс-супруга Тома Круза и его дочь встретились в Нью-Йорке. Фото Backgrid

Сури родилась в 2006 году в браке Тома Круза и Кэти Холмс. Супруги развелись, когда дочери было шесть лет. С тех пор звезда франшизы «Миссия невыполнима» не общается с Сури, в то же время актер оставил ей большое наследство.

Девушка отказалась от фамилии отца и стала Сури Ноэль. Ноэль — второе имя Кэти Холмс.

Дочь знаменитостей встречается с бывшим одноклассником и начинающим музыкантом Тоби Коэном.

Кстати, не исключено, что вскоре ее отец получит своего первого «Оскара». Поговаривают, что Тому Крузу вручат награду за развитие кинематографа (почетный «Оскар»). Церемония должна состояться 16 ноября в Лос-Анджелесе.

Фото Backgrid

