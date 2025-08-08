путин может играть с Трампом в игры, пытаясь избежать санкций: дипломат об обмане кремля

Вероятно, президент США Дональд Трамп вскоре встретится с путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине. Угрозы очевидны: убедить Трампа принять плохое соглашение и заманить Зеленского в ловушку, считает бывший посол США в Польше Дэниел Фрид. Однако дипломат добавил, что президент Белого дома держит карты, которые могут заставить путина пойти на уступки, начиная с полного прекращения огня, пишет RMF 24. По словам Фрида, ветерана американской дипломатии, неожиданное российское предложение о встрече Трампа и путина, которое появилось после переговоров путина с посланником Трампа Стивом Уиткоффом, несет «очевидные риски», но существует также «менее пессимистичный» сценарий.

«путин может играть с Трампом в игры, пытаясь избежать санкций и других форм экономического давления. А потом он хочет обманом заставить Трампа заключить плохое соглашение, после чего они вдвоем заманят Зеленского в ловушку и заставят его принять это плохое соглашение, — говорит Фрид. — Более оптимистичный сценарий состоит в том, что Трамп, чувствуя изменение позиции россии в ответ на давление санкций, поймет, что путин находится в обороне, и захочет настаивать на лучшем соглашении для Украины, начиная с фактического полного прекращения огня».

По словам Фрида, основное американское предложение уже давно не меняется: прекращение огня, фактическое признание российских территориальных достижений и возможная дальнейшая отмена санкций против россии.

«Мы не знаем, примет ли россия американское предложение. путин, как и Сталин, — он очень хорошо умел делать обобщения, которые звучали хорошо, но ничего не означали. Я подозреваю, что сейчас происходит то же самое, — сказал Фрид. — Но также правда, что Соединенные Штаты имеют рычаги влияния, которые дают им преимущество. Трамп их не использовал, и, честно говоря, Байден тоже не использовал все, что было в его распоряжении. И если Трамп четко дал понять путину, что готов нанести сильный удар, путин может рассчитать, что стоит взять то, что он уже получил, объявить победу и перекроить карту. Потому что он отдает себе отчет, что российская экономика уязвима перед потрясениями. Это самый лучший сценарий».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что территориальные претензии россии к Украине не ограничиваются четырьмя уже незаконно аннексированными областями. Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

