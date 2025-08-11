В каждую банку добавьте «медовуху»: рецепт необычных квашеных огурцов

Огурцы на зиму можно приготовить разными способами. У каждой хозяйки есть свой любимый проверенный рецепт.

Автор YouTube-канала LOZOVSKI, проживающая на юге Украины, поделилась своим рецептом квашеных огурцов.

По ее словам, он классический, проверенный десятилетиями. Огурцы получаются хрустящими и обладают бочковым вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

3л крутого кипятка

3 кг огурцов

2 головки чеснока

2 корня хрена

3−4 листа хрена

пучок зонтиков укропа

горстка листьев дуба, вишни, или смородины

соль каменная — столовая ложка с горкой на литровую банку

столовая ложка водки на литровую банку

Приготовление:

Огурцы помыть, отрезать хвостики и носики и замочить на 2 часа.

Подготовить зелень и специи.

На дно каждой банки сложить зелень и специи. Затем уложить огурцы.

В каждую банку всыпать столовую ложку соли и столовую ложку водки (хозяйка вместо водки наливает медовуху).

Затем кипятком залить огурцы. Закрыть капроновыми крышками.

Поставить банки в холодное место, чтобы прошел процесс ферментации.

Затем рассол прокипятить и закрыть банки окончательно.

Напомним, украинская кулинар Лиза Глинская предложила законсервировать на зиму огурцы по рецепту своей крестной из Запорожья.

