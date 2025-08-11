- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
В каждую банку добавьте «медовуху»: рецепт необычных квашеных огурцов
Огурцы на зиму можно приготовить разными способами. У каждой хозяйки есть свой любимый проверенный рецепт.
Автор YouTube-канала LOZOVSKI, проживающая на юге Украины, поделилась своим рецептом квашеных огурцов.
По ее словам, он классический, проверенный десятилетиями. Огурцы получаются хрустящими и обладают бочковым вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
3л крутого кипятка
3 кг огурцов
2 головки чеснока
2 корня хрена
3−4 листа хрена
пучок зонтиков укропа
горстка листьев дуба, вишни, или смородины
соль каменная — столовая ложка с горкой на литровую банку
столовая ложка водки на литровую банку
Приготовление:
Огурцы помыть, отрезать хвостики и носики и замочить на 2 часа.
Подготовить зелень и специи.
На дно каждой банки сложить зелень и специи. Затем уложить огурцы.
В каждую банку всыпать столовую ложку соли и столовую ложку водки (хозяйка вместо водки наливает медовуху).
Затем кипятком залить огурцы. Закрыть капроновыми крышками.
Поставить банки в холодное место, чтобы прошел процесс ферментации.
Затем рассол прокипятить и закрыть банки окончательно.
Напомним, украинская кулинар Лиза Глинская предложила законсервировать на зиму огурцы по рецепту своей крестной из Запорожья.125
Читайте нас в Facebook