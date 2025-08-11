41.12 / 41.65 47.96 / 48.60
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

В каждую банку добавьте «медовуху»: рецепт необычных квашеных огурцов

10:26 11 августа 2025
Огурцы по проверенному рецепту хозяйки с юга Украины, фото скриншот видео

Огурцы на зиму можно приготовить разными способами. У каждой хозяйки есть свой любимый проверенный рецепт.

Автор YouTube-канала LOZOVSKI, проживающая на юге Украины, поделилась своим рецептом квашеных огурцов.

По ее словам, он классический, проверенный десятилетиями. Огурцы получаются хрустящими и обладают бочковым вкусом и ароматом.

Ингредиенты:
3л крутого кипятка
3 кг огурцов
2 головки чеснока
2 корня хрена
3−4 листа хрена
пучок зонтиков укропа
горстка листьев дуба, вишни, или смородины
соль каменная — столовая ложка с горкой на литровую банку
столовая ложка водки на литровую банку

РЕКЛАМА

Приготовление:
Огурцы помыть, отрезать хвостики и носики и замочить на 2 часа.

Подготовить зелень и специи.

На дно каждой банки сложить зелень и специи. Затем уложить огурцы.

РЕКЛАМА

В каждую банку всыпать столовую ложку соли и столовую ложку водки (хозяйка вместо водки наливает медовуху).

Затем кипятком залить огурцы. Закрыть капроновыми крышками.

Поставить банки в холодное место, чтобы прошел процесс ферментации.

Затем рассол прокипятить и закрыть банки окончательно.

РЕКЛАМА

Напомним, украинская кулинар Лиза Глинская предложила законсервировать на зиму огурцы по рецепту своей крестной из Запорожья.

125

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди, фото https://ru.freepik.com/

Наступает ваше звездное время: карты Таро назвали счастливчиков новой недели

Картофель будет дорожать в сентябре-октябре, фото из открытых источников

С закупкой не медлите: каких цен на картофель ждать осенью

Прививка розы

В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

Ксения Мишина находится в США. Фото из соцсети

В жизни больше не вернусь: популярная актриса поделилась опытом

Следующий материал
Новости партнеров