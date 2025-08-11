Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман считает, что останавливаться на несколько недель нельзя ни в коем случае. Потому что враг накопит большее количество ракет и дронов и подвезет все, что нужно, на линию фронта, сообщает Espreso.tv.

«У нас и во время АТО было много перемирий с россией, но они ни разу его не выполнили. Это можно предвидеть. Надо быть очень осторожными и в любом случае не соглашаться на частичное перемирие. Они говорят о воздушном перемирии. Упаси Боже, не надо нам».

По мнению Гетьмана, для россиян сейчас очень важен логистическая составляющая войны, и они видят, что мы можем это очень хорошо разрушать.

«Поэтому и просят воздушное перемирие. В любом случае мы не имеем права на это пойти, — отмечает Гетьман. — Россияне и так нас обстреливают. Здесь вопрос к нашей ПВО, к нашим партнерам, но если мы не будем разрушать их возможности сосредоточиться на линии фронта, то потери понесут наши военнослужащие и у них будет больше потерь, чем когда мы делаем то, что делаем сейчас. Поэтому воздушное перемирие — это путь к тому, чтобы погибло не меньше, а больше наших граждан, как в тылу, так и на линии фронта».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что США и россия готовят соглашение, которое может закрепить потерю украинских территорий.

