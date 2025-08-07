россия рассматривает воздушное перемирие с Украиной, но войну останавливать не будет — СМИ

После ультиматума президента США Дональда Трампа кремль взвешивает варианты уступок, несмотря на то, что россия остается решительно настроенной на продолжение войны. Чтобы попытаться предотвратить угрозу вторичных санкций, путин может предложить воздушное перемирие с Украиной, пишет издание Bloomberg.

Официальные лица признают, что визит посланника США Стива Виткоффа в россию предлагает последнюю возможность для достижения соглашения с Трампом, даже если ожидания успеха низкие. Пауза в авиаударах с участием беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации может быть одним из потенциальных предложений при условии, что Украина также согласится на это, сказал один из источников.

Тем не менее президент путин не согласится на всеобщее прекращение огня в Украине, поскольку его войска продолжают стабильно продвигаться на поле боя, а военные цели остаются неизменными.

«Трампу нужен какой-то „подарок“, уступка от россии, — сказал Сергей Марков, московский политический консультант, близкий к кремлю. — Воздушное перемирие может быть таким подарком».

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко также поднял вопрос о «воздушном перемирии» во время последней встречи с путиным.

«Я говорю, да, россия заинтересована в этом, президент путин, но вы этого не хотите, — сказал Лукашенко журналистам, имея в виду переговоры. — Скажите Зеленскому, чтобы он согласился».

россия усилила воздушные атаки по Украине в последние недели, в том числе с помощью рекордного количества беспилотников. Так путин пытается заставить Киев пойти на его жесткие требования в обмен на соглашение о прекращении войны. Среди них — нейтральный статус Украины и признание аннексии Крыма и четырех регионов, которые войска рф лишь частично оккупировали.

Украина отвергает эти условия, в то же время призывая россию согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров по мирному соглашению.

путин неоднократно отвергал призывы США и Европы соблюдать 30-дневное прекращение огня, хотя он объявил 72-часовое перемирие, когда россия отмечала 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в мае.

Ранее журналист и публицист Виталий Портников изложил мнение по поводу выбора, который предется сделать Дональду Трампу 8 августа, когда истечет срок его ультиматума путину, и его возможных последствий.

Между тем эксперты предупреждают, что в ближайшее время россия может возобновить свою гибридную кампанию против Европы.

