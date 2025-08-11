Могли бы меня уже давно съесть: Монатик поразил откровенностью

Популярный артист Дмитрий Монатик, удививший мощным дуэтом, чувственно обратился к любимой.

На своей странице в социальной сети певец поздравил с днем рождения жену Ирину. Напомним, что в прошлом году она в третий раз стала мамой. Дмитрий выложил фотографии Ирины и написал, что благодаря ей продолжает творить.

Жена Дмитрия Монатика Ирина отметила день рождения. Фото из соцсети

«Мои внутренние тараканы могли бы меня уже давно съесть…, — написал Монатик. — Я оказался для них слишком вкусным. И только ты в курсе, как их травить, чтобы мы могли дальше лететь стихотворным, теплым небом ночным».

Ніжним, глибоким поглядом здатна

забрати мене в солодке забуття.

І я не хочу ніколи вертатись у реальність.

«И я тебя люблю безгранично», — ответила на чувственное сообщение Дмитрия Ирина.

— Поздравляю с именинницей! — отреагировала певица Кола. — Классные вы.

— Вы прекрасны! — добавила Наталья Могилевская. — Ира, пусть везет тебе во всем.

— Будьте невероятно счастливы и дарите нам всем на радость таких красивых деток, как в жизни, так и в творчестве, — поздравили в сети.

Фото из соцсети

