Шоу-бизнес

Могли бы меня уже давно съесть: Монатик поразил откровенностью

18:04 11 августа 2025
Дмитрий Монатик поздравил жену Ирину с днем рождения. Фото из соцсети

Популярный артист Дмитрий Монатик, удививший мощным дуэтом, чувственно обратился к любимой.

На своей странице в социальной сети певец поздравил с днем рождения жену Ирину. Напомним, что в прошлом году она в третий раз стала мамой. Дмитрий выложил фотографии Ирины и написал, что благодаря ей продолжает творить.

Жена Дмитрия Монатика Ирина отметила день рождения. Фото из соцсети

«Мои внутренние тараканы могли бы меня уже давно съесть…, — написал Монатик. — Я оказался для них слишком вкусным. И только ты в курсе, как их травить, чтобы мы могли дальше лететь стихотворным, теплым небом ночным».

Ніжним, глибоким поглядом здатна
забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.

«И я тебя люблю безгранично», — ответила на чувственное сообщение Дмитрия Ирина.

— Поздравляю с именинницей! — отреагировала певица Кола. — Классные вы.

— Вы прекрасны! — добавила Наталья Могилевская. — Ира, пусть везет тебе во всем.

Фото - скриншот

— Будьте невероятно счастливы и дарите нам всем на радость таких красивых деток, как в жизни, так и в творчестве, — поздравили в сети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как украинская певица поразила сеть признанием «Я больше не твоя».

Фото из соцсети

Люди, фото https://ru.freepik.com/

