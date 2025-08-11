- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
Могли бы меня уже давно съесть: Монатик поразил откровенностью
Популярный артист Дмитрий Монатик, удививший мощным дуэтом, чувственно обратился к любимой.
На своей странице в социальной сети певец поздравил с днем рождения жену Ирину. Напомним, что в прошлом году она в третий раз стала мамой. Дмитрий выложил фотографии Ирины и написал, что благодаря ей продолжает творить.
«Мои внутренние тараканы могли бы меня уже давно съесть…, — написал Монатик. — Я оказался для них слишком вкусным. И только ты в курсе, как их травить, чтобы мы могли дальше лететь стихотворным, теплым небом ночным».
Ніжним, глибоким поглядом здатна
забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.
«И я тебя люблю безгранично», — ответила на чувственное сообщение Дмитрия Ирина.
— Поздравляю с именинницей! — отреагировала певица Кола. — Классные вы.
— Вы прекрасны! — добавила Наталья Могилевская. — Ира, пусть везет тебе во всем.
— Будьте невероятно счастливы и дарите нам всем на радость таких красивых деток, как в жизни, так и в творчестве, — поздравили в сети.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как украинская певица поразила сеть признанием «Я больше не твоя».
