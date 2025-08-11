Встреча Трампа и путина на Аляске несет серьезные риски для Украины

На протяжении полномасштабной войны в Украине лозунгом Вашингтона в поддержку борьбы против российской инвазии было «никаких переговоров об Украине без Украины». Но когда президент Дональд Трамп встретится с президентом путиным на Аляске 15 августа, украинцев там не будет, если только в последний момент не поступит приглашение. А быстрое отклонение Киевом заявления Трампа о уже идущих переговорах с россией и то, что он нечетко назвал «обменом территориями», не упоминая о гарантиях безопасности или вооружении для Украины, подчеркивает риски для украинцев, пишет The New York Times.

В течение последних шести месяцев Украина опасалась, что представление Трампа о «мирном соглашении» является соглашением, заключенным непосредственно между ним и путиным — подобно тому, как Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль разделили Европу на Ялтинской конференции в 1945 году. Эта встреча стала синонимом исторических дебатов о том, что может пойти не так, когда великие державы делят мир, меньшие государства страдают от последствий, а свободные люди оказываются под авторитарным правлением.

Но для Дональда Трампа также существуют значительные политические риски. Они будут особенно острыми, если его будут считать тем, кто заставил миллионы украинцев пойти на территориальные уступки, не имея гарантий, что путин, после нескольких лет передышки, не захватит остальную часть страны.

«Президент Трамп, как и раньше, подходит к этим переговорам так, будто путин является его партнером или другом, — отметила Тресса Гуэнов, директор по программам и операциям Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете. — Это будет продолжать усложнять переговоры, если Украина не будет в них участвовать».

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что президент остается открытым к трехсторонней встрече с путиным и Зеленским, но встреча между Трампом и путиным состоится, как и планировалось. Однако различие в подходах Дональда Трампа к этим переговорам и подходах союзников США в Европе стало еще более очевидным.

Дональд Трамп давно стремится к встрече с путиным, публично заявляя, что такая проблема, как Украина, может быть решена только во время встречи двух лидеров. На прошлой неделе он также заявил, что надеется встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином до конца года. И он, кажется, не хочет вводить дополнительные пошлины или санкции перед этими встречами. Фактически, его срок, отведенный путину для объявления перемирия или же применения жестких «вторичных санкций», истек 8 августа без всякого упоминания со стороны Дональда Трампа, кроме того, что люди должны ждать его встречи с путиным.

«Трамп все еще дает путину преимущество, и путин попытается воспользоваться этим даже после встречи», — добавила эксперт.

Хотя Дональд Трамп настаивает, что взаимопонимание между ним и российским президентом является решающим для более широкого мира, путин, по ее словам, безусловно, будет приветствовать любые территориальные уступки, на которые американский президент готов пойти.

Готовность путина посетить американскую территорию была поразительной, не в последнюю очередь потому, что его приезд в Соединенные Штаты будет означать конец его политической и правовой изоляции. В течение последних нескольких месяцев Трамп прекратил работу Министерства юстиции и Государственного департамента по сбору доказательств военных преступлений, совершенных россией во время вторжения в Украину. И приглашение путина на встречу в США нивелирует любую угрозу того, что США предоставят доказательства для судебного преследования.

«Странно, как мы можем пригласить человека, которого Международный уголовный суд классифицировал как военного преступника», — сказал Джеффри Сонненфельд, президент Института руководства Йельского университета, который отслеживал многие российские нарушения.

Но он подчеркнул, что путин приезжает на встречу с Трампом в чрезвычайно слабом экономическом положении, и что американским переговорщикам было бы полезно осознать, как мало козырей у россии.

Он предостерег Дональда Трампа от заключения любого соглашения, по которому Украина отказывается от прав на Донбасс, особенно учитывая соглашение, которое администрация Трампа заключила для США об участии в будущих доходах от минеральных запасов Украины через совместный инвестиционный фонд.

«Отказ от Донбасса будет катастрофическим, — сказал он. — Именно там находится много ценных минералов».

Ранее сообщалось, что, по мнению аналитика Валерия Пекара, Трамп завидует путину, которому удалось сконцентрировать власть, а путин, похоже, просто разводит Трампа.

