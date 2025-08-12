- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Перед встречей Трампа с путиным: ЕС заявил о поддержке Украины
Накануне запланированной встречи президента США Дональда Трампа с президентом россии путиным на Аляске лидеры 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины.
Документ принят поздно вечером 11 августа, сообщает «Европейская правда».
Заявление содержит четкое осуждение российской агрессии и подчеркивает неотъемлемое право Украины самостоятельно определять свое будущее. Лидеры ЕС подчеркнули, что международные границы не могут меняться силой, а путь к миру должен быть определен с участием самой Украины.
«Содержательные переговоры могут состояться только при прекращении огня или уменьшении боевых действий», — говорится в документе.
Европейский Союз также подтвердил готовность продолжать всестороннюю поддержку Украины — политическую, финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую — в координации с США и другими партнерами. Отдельно отмечено намерение усилить гарантии безопасности для Украины и поддержать ее евроинтеграционный курс.
Единственной страной, не присоединившейся к заявлению, стала Венгрия. Ее позиция не была объяснена в документе, однако это уже не первый случай, когда Будапешт дистанцируется от общей внешнеполитической линии ЕС по отношению к Украине.
Ранее глава внешней политики ЕС созвала совещание накануне саммита США и россии на Аляске, а американский президент намекнул, что ценой мира могут быть территориальные уступки со стороны Украины и рф.
