Происшествия

Камера в коробке из-под сока: СБУ разоблачила информатора, который помогал рф бить по Павлограду

13:46 12 августа 2025
В Павлограде задержан информатор россиян. Фото СБУ

Удары россиян по Павлограду, недавно испытавшему наиболее массированную с начала широкомасштабного вторжения россиян в Украину атаку, помогал корректировать 30-летний безработный, которого «на горячем» задержали сотрудники СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора на Днепропетровщине. Он корректировал ракетно-дроновые атаки рф по Павлограду и отслеживал движение эшелонов Сил обороны. По материалам дела, заказ оккупантов выполнял их местный приспешник — 30-летний безработный, который попал в поле зрения агрессора через Телеграмм-каналы по поиску «легких заработков», — сообщили в украинской спецслужбе.

Перед агентом была поставлена задача по выявлению запасных командных пунктов украинских защитников, мест расположения комплексов ПВО ВСУ, а также грузовых эшелонов Сил обороны и направления их движения.

Чтобы отслеживать передвижение эшелонов, информатор установил напротив путей телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для куратора, замаскированный в коробку из-под сока.

Российский агент планировал отслеживать военные эшелоны с помощью камеры. Фото СБУ

Вражеского агента задержали, когда он прятал шпионское устройство у железной дороги. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в СБУ сообщали о задержании агента гру рф, которая готовила новый ракетный удар врага по Запорожью. На сотрудничество с врагом пошла экс=работница местного управления Пенсионного фонда.

Фото СБУ

580

