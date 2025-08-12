- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги, но есть важное условие
Украинцам все чаще прогнозируют рост тарифов на коммунальные услуги после окончания войны, но есть способ, как можно избежать коммунальных платежей. Правда, для этого необходимо проработать в сельской местности не менее 3 лет на определенных профессиях и проживать там до сих пор.
Как сообщает Пенсионный Фонд Украины, воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию. При этом есть ряд условий.
Так, под льготу подпадают пенсионеры, которые:
- работали в сельской местности не менее 3 лет и живут там сейчас;
- работали там как педагоги, медики, фармацевты, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры;
- среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).
Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрацией или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом (в случае ликвидации заведения).
На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.
Как писали «ФАКТЫ» в 2026 году тарифы на коммунальные услуги могут вырасти до 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа.230
