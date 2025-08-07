- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
Хотя в настоящий момент рост цен на электроэнергию и природный газ не ожидается, уже в будущем году ситуация изменится. Ожидается, что цены на энергоносители, а вероятно, и тарифы на отопление, начнут постепенно расти.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, прогнозирующем их подорожание в 2026-м году. До конца же текущего года никакого роста не случится благодаря мораторию на повышение тарифов на коммунальные услуги.
В отчете НБУ утверждается, что решение по постепенному повышению тарифов связано с необходимостью нормализовать функционирование энергетической системы и будет выглядеть как постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням. Резкий же рост тарифов и цен на энергоносители может вызвать сильный скачок инфляции.
Как сообщил «ФАКТАМ» глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, возможное развитие событий может иметь несколько сценариев:
- Рыночный, при котором тарифы уравняют с фактическими рыночными ценами, что, правда, сам эксперт называет маловероятным, ведь стоимость 1 киловатта электроэнергии составит около 10 гривен, а цена кубометра газа может доходить до 25 гривен, что выплачивать для украинцев просто нереально, особенно во время войны;
- Компромиссный, при котором тариф на 1 киловатт электроэнергии могут увеличить с сегодняшних 4 грн 32 коп. до 6,5−7 гривен, а кубометр газа с нынешних 7,96 гривен может вырасти до 9,5−10,5 гривен;
- Пессимистичный, при котором 1 киловатт может стоить до 8,5 грн., а кубометр газа до 13 гривен
- Однако окончательная цифра зависит от ситуации в стране — будет война или нет, развитие экономики, расходы государства и прочее. Потому разброс может быть от 6,5 грн до 8,5 грн за киловатт электроэнергии и от 10 до 13 гривен за кубометр газа, — резюмирует Олег Попенко.
Как сообщали «ФАКТЫ», после окончания войны рост тарифов на коммунальные услуги неминуем и может неприятно шокировать украинцев.235
Читайте нас в Facebook
Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин