10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают

Хотя в настоящий момент рост цен на электроэнергию и природный газ не ожидается, уже в будущем году ситуация изменится. Ожидается, что цены на энергоносители, а вероятно, и тарифы на отопление, начнут постепенно расти.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, прогнозирующем их подорожание в 2026-м году. До конца же текущего года никакого роста не случится благодаря мораторию на повышение тарифов на коммунальные услуги.

В отчете НБУ утверждается, что решение по постепенному повышению тарифов связано с необходимостью нормализовать функционирование энергетической системы и будет выглядеть как постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням. Резкий же рост тарифов и цен на энергоносители может вызвать сильный скачок инфляции.

Как сообщил «ФАКТАМ» глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, возможное развитие событий может иметь несколько сценариев:

Рыночный, при котором тарифы уравняют с фактическими рыночными ценами, что, правда, сам эксперт называет маловероятным, ведь стоимость 1 киловатта электроэнергии составит около 10 гривен, а цена кубометра газа может доходить до 25 гривен, что выплачивать для украинцев просто нереально, особенно во время войны; Компромиссный, при котором тариф на 1 киловатт электроэнергии могут увеличить с сегодняшних 4 грн 32 коп. до 6,5−7 гривен, а кубометр газа с нынешних 7,96 гривен может вырасти до 9,5−10,5 гривен; Пессимистичный, при котором 1 киловатт может стоить до 8,5 грн., а кубометр газа до 13 гривен

- Однако окончательная цифра зависит от ситуации в стране — будет война или нет, развитие экономики, расходы государства и прочее. Потому разброс может быть от 6,5 грн до 8,5 грн за киловатт электроэнергии и от 10 до 13 гривен за кубометр газа, — резюмирует Олег Попенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», после окончания войны рост тарифов на коммунальные услуги неминуем и может неприятно шокировать украинцев.

