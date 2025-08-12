41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
Поляки не могли бы получить лучшего подарка: министр обороны Польши о встрече на Аляске

17:21 12 августа 2025
министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече Трампа с диктатором путиным было бы «лучшим решением».

«Верю, что будет приглашение президенту Зеленскому. Это было бы лучшим решением, — сказал он. — На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели — установить мир. Польша сделает все, чтобы такой справедливый мир состоялся».

Если бы это произошло 15 августа, в день Варшавской победы, добавил чиновник, поляки не могли бы получить лучшего подарка для этой части мира и для своего будущего в такой знаменательный день.

«Польша готова поддержать союзников в возможной миссии в Украине путем логистической и инфраструктурной безопасности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский и лидеры Европы позвонят Трампу перед его встречей с российским диктатором.

