Встреча Трампа и путина: Белый дом не исключает присутствия Зеленского на саммите на Аляске

Настоящая дипломатическая схватка развернулась после того, как президент Дональд Трамп объявил, что на этой неделе встретится со своим российским коллегой путиным на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский не был назван участником саммита на Аляске, который состоится 15 августа между Трампом и путиным. Однако Белый дом не исключил полностью присутствия Зеленского на некоторых встречах, сообщили CNN два источника, знакомых с этим вопросом. Один из чиновников Белого дома подчеркнул, что любые мероприятия с участием Зеленского, вероятно, состоятся после встречи Трампа и путина, пишет CNN.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп остается «открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами», но «Белый дом планирует двустороннюю встречу, о которой попросил президент путин».

С момента, когда Дональд Трамп обнародовал планы встречи с путиным 15 августа в соцсетях, за кулисами идут интенсивные дипломатические усилия, чтобы привлечь союзников США.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении после объявления президента Трампа о встрече с президентом Путиным заявил, что Украина «готова сотрудничать с президентом Трампом», но отверг идею любых территориальных уступок.

В заявлении Дональда Трампа не было указано, будет ли Зеленский включен в этот процесс и на каком именно этапе. Тем временем Владимир Зеленский и европейские лидеры отмечают, что Украина должна участвовать в любых переговорах об окончании войны.

По словам западных чиновников, Украина должна участвовать в переговорах, перед тем как принимать другие меры, должно быть установлено перемирие, а если Украина пойдет на территориальные уступки, россия также должна уступить земли, которые она сейчас оккупировала.

В заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Европейского Союза и Финляндии говорилось о том, что группа приветствует «работу президента Трампа с целью прекращения убийств в Украине, окончания агрессивной войны рф и достижения справедливого и длительного мира и безопасности для Украины».

Владимир Зеленский заявил, что «ценит и полностью поддерживает» совместное заявление.

Американский чиновник сообщил CNN, что был достигнут «значительный прогресс», но до сих пор непонятно, есть ли поддержка со стороны Европы и Украины накануне решающей встречи 15 августа.

Ранее сообщалось мнение американского дипломата о том, что Трамп и путин могут заставить украинского президента принять невыгодное для страны соглашение.

