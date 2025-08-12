- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Дни, когда везет во всем: какие знаки поймают волну успеха 13−14 августа
Тарологи назвали три знака Зодиака, которым карты сулят особую удачу на этой неделе, а астрологи утверждают, что середина текущей семидневки принесет успех пяти представителям зодиакального круга.
Лев
Гороскоп на 13−14 августа для Львов утверждает, что знаку предоставится отличный шанс показать свои сильные стороны, пишет slovofraza.com. Быстрый прогресс в делах ожидает Львов, которые проявят инициативу. В середине недели знак может получить прибавку, бонус или выгодное предложение. Порадует Львов и личная жизнь — знак почувствует особое внимание и заботу.
Стрелец
Гороскоп на 13−14 августа для Стрельцов обещает знаку удачные совпадения и неожиданные решения сложных вопросов. Все будет складываться так, что Стрелец получит необходимую информацию именно тогда, когда это будет необходимо. Знак может получить одобрение руководства, проявив себя с неожиданной стороны. Середина недели обещает стать удачным временем и для личной сферы — возможно новое интересное знакомство. А финансовая сфера может порадовать приятным бонусом.
Телец
Гороскоп на 13−14 августа для Тельцов обещает значительный прогресс в проектах, которые долгое время «топтались на месте». Так что приложенные усилия и хороший результат порадуют знак и добавят ему уверенности в себе. В середине недели Тельцы могут получить деньги из неожиданных источников. Главное — не упустить этот шанс. Порадует знак и личная сфера, в которой ожидаются приятные романтические сюрпризы.
Весы
Гороскоп на 13−14 августа для Весов определяет середину текущей недели как время, благоприятное для коммуникаций и установлени полезных контактов — знак сможет заручиться поддержкой влиятельных людей. В сфере бизнеса Весам удастся найти верное решение, которое обернется выгодой и улучшением финансовых перспектив. Ближайшее два дня считаются удачным временем для старта новых проектов. Также на этой неделе знак ожидают приятные новости от близких людей.
Водолей
Гороскоп на 13−14 августа для Водолеев предполагает, что знаку успешно удастся найти оригинальное решения для выхода из сложной ситуации или предложить нестандартную и перспективную идею. Обстоятельства будут складываться так, что Водолеи смогут удачно решить материальные вопросы без особых сложностей. Звезды советуют знаку для достижения цели не медлить с действиями.
Фото Pixabay6372
