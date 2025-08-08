- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 08.08 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 08.08 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 08.08 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 08.08 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
- 08.08 19:55 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 08.08 19:43 Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам: готов новый законопроект
- 08.08 19:41 россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно
- 08.08 19:21 Держи карман шире: украинцев пытаются обмануть с помощью искусственного интеллекта
- 08.08 19:01 Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа
- 08.08 18:33 Цена снизилась почти в четыре раза: какой продукт в Украине подешевел за лето и что его ждет осенью
- 08.08 18:11 Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова
Долго не продержалась: Меган Маркл вспомнила свою работу официанткой
На днях герцогиня Сассекская продемонстрировала свою мышечную память, улыбаясь и без усилий держа поднос с бутылкой вина и двумя бокалами, как она делала это во времена своей «официантской эры» в Чикаго. Меган Маркл позировала на улице с подносом, чтобы прорекламировать свое розовое вино As Ever. 44-летняя Меган была одета в белую блузку с высоким воротником, рукавами-баллонами и нейтральной юбкой. Ее прическа выглядела великолепно, когда легкий ветерок подул в идеальный момент, пишет Hello.
Во время седьмого эпизода сериала «С любовью, Меган» герцогиня рассказала о случае, когда ее перевели на должность официантки, но она все испортила. После того, как она неправильно услышала чей-то заказ на напитки и вызвала путаницу, Меган вернулась к обязанности разносить пальто. К счастью, теперь она нашла свою сильную сторону, демонстрируя свои безупречные навыки ведущей собственного шоу и с собственным брендом стиля жизни.
Помимо вина, Меган продает джемы, мед и посыпку в форме цветов. По некоторым сообщениям, герцогиня также планирует выпустить игристое вино Méthode Champenoise Napa Valley в будущем.
Розовое вино изначально было запущено 1 июля по цене 20 фунтов стерлингов за бутылку и было распродано в течение часа. Запуск As Ever Napa Valley Rosé 2023 совпал с датой 64-го дня рождения принцессы Дианы.
Недавно Меган отпраздновала свое 44-летие в ресторане Funke в Лос-Анджелесе. Она опубликовала снимок, на котором задувает свечи на красивом торте, украшенном желтыми цветами.
Рядом с фотографией она написала: «Задуваю свечи в эти прекрасные 24 часа и благодарю своего мужа, друзей и семью за то, что сделали это таким особенным».
Ранее сообщалось, что Меган возлагает большие надежды на развитие своего бренда стиля жизни, ведь Netflix отказался от соглашения с Сассексами на 100 миллионов долларов.83
Читайте нас в Facebook