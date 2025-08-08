Долго не продержалась: Меган Маркл вспомнила свою работу официанткой

На днях герцогиня Сассекская продемонстрировала свою мышечную память, улыбаясь и без усилий держа поднос с бутылкой вина и двумя бокалами, как она делала это во времена своей «официантской эры» в Чикаго. Меган Маркл позировала на улице с подносом, чтобы прорекламировать свое розовое вино As Ever. 44-летняя Меган была одета в белую блузку с высоким воротником, рукавами-баллонами и нейтральной юбкой. Ее прическа выглядела великолепно, когда легкий ветерок подул в идеальный момент, пишет Hello.

Во время седьмого эпизода сериала «С любовью, Меган» герцогиня рассказала о случае, когда ее перевели на должность официантки, но она все испортила. После того, как она неправильно услышала чей-то заказ на напитки и вызвала путаницу, Меган вернулась к обязанности разносить пальто. К счастью, теперь она нашла свою сильную сторону, демонстрируя свои безупречные навыки ведущей собственного шоу и с собственным брендом стиля жизни.

Помимо вина, Меган продает джемы, мед и посыпку в форме цветов. По некоторым сообщениям, герцогиня также планирует выпустить игристое вино Méthode Champenoise Napa Valley в будущем.

Розовое вино изначально было запущено 1 июля по цене 20 фунтов стерлингов за бутылку и было распродано в течение часа. Запуск As Ever Napa Valley Rosé 2023 совпал с датой 64-го дня рождения принцессы Дианы.

Недавно Меган отпраздновала свое 44-летие в ресторане Funke в Лос-Анджелесе. Она опубликовала снимок, на котором задувает свечи на красивом торте, украшенном желтыми цветами.

Фото instagram Меган Маркл

Рядом с фотографией она написала: «Задуваю свечи в эти прекрасные 24 часа и благодарю своего мужа, друзей и семью за то, что сделали это таким особенным».

Ранее сообщалось, что Меган возлагает большие надежды на развитие своего бренда стиля жизни, ведь Netflix отказался от соглашения с Сассексами на 100 миллионов долларов.

