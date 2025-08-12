41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

20:07 12 августа 2025
Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Блюдо легко готовится, а сочетание нежных баклажанов, острого чеснока и свежего базилика создает идеальный баланс. Лимонный сок добавляет легкую кислинку, прекрасно подчеркивающую все остальные ингредиенты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить что-нибудь вкусное и полезное. Подавайте как закуску или как гарнир к основным блюдам — не пожалеете, советует фудблогер Светлана Слободянюк.

Ингредиенты:

баклажаны — 400 г

чеснок — 10 г (по вкусу)

РЕКЛАМА

базилик — 3 веточки

растительное масло — 30 мл

лимонный сок — 15 мл (по вкусу)

соль, перец — по вкусу

Приготовление

РЕКЛАМА

Баклажаны хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать средними кусочками. Подсолить. Хорошо перемешать. Оставить на 20 минут. Если овощи не горчат, этот шаг можно пропустить. Баклажаны откинуть на сито, чтобы стекла вся жидкость. Хорошо обсушить бумажным полотенцем. Выложить в форму для запекания. Влить растительное масло.

Очистить чеснок. Мелко порезать. Добавить в баклажаны. Поперчить.

Баклажаны хорошо перемешать с растительным маслом и специями. Отправьте в горячую духовку на 20−25 минут при температуре 250 °C, до мягкости.

Запеченные баклажаны охладить до теплого состояния. Добавить в баклажаны мелко нарезанный базилик. Влить сок лимона. Хорошо перемешать и подавать на стол.

РЕКЛАМА

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как вкусно законсервировать баклажану на зиму.

Читайте также: «То, как порезаны овощи, влияет на вкус салата», — кулинар Оксана Вознюк

130

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 13-14 августа. Фото Pixabay

Дни, когда везет во всем: какие знаки поймают волну успеха 13−14 августа

Александр Свищев – инвестор и меценат

Александр Свищев открыл на Львовщине один из крупнейших заводов по переработке рыбы в Украине

Гороскоп на 12 августа 2025 года. Фото Pixabay

Ракам стоит проявить гибкость, а Львам — использовать свой авторитет: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа

Десерт летний, фото скриншот видео

Прекрасная замена мороженому: красавица с волшебным голосом Алина посоветовала рецепт идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов

Следующий материал
Новости партнеров