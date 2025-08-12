Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

Блюдо легко готовится, а сочетание нежных баклажанов, острого чеснока и свежего базилика создает идеальный баланс. Лимонный сок добавляет легкую кислинку, прекрасно подчеркивающую все остальные ингредиенты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить что-нибудь вкусное и полезное. Подавайте как закуску или как гарнир к основным блюдам — не пожалеете, советует фудблогер Светлана Слободянюк.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты:

баклажаны — 400 г

чеснок — 10 г (по вкусу)

РЕКЛАМА

базилик — 3 веточки

растительное масло — 30 мл

лимонный сок — 15 мл (по вкусу)

соль, перец — по вкусу



Приготовление

РЕКЛАМА

Баклажаны хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать средними кусочками. Подсолить. Хорошо перемешать. Оставить на 20 минут. Если овощи не горчат, этот шаг можно пропустить. Баклажаны откинуть на сито, чтобы стекла вся жидкость. Хорошо обсушить бумажным полотенцем. Выложить в форму для запекания. Влить растительное масло.

Очистить чеснок. Мелко порезать. Добавить в баклажаны. Поперчить.

Баклажаны хорошо перемешать с растительным маслом и специями. Отправьте в горячую духовку на 20−25 минут при температуре 250 °C, до мягкости.

Запеченные баклажаны охладить до теплого состояния. Добавить в баклажаны мелко нарезанный базилик. Влить сок лимона. Хорошо перемешать и подавать на стол.

РЕКЛАМА

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как вкусно законсервировать баклажану на зиму.

130

Читайте нас в Facebook