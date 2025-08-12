- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
Блюдо легко готовится, а сочетание нежных баклажанов, острого чеснока и свежего базилика создает идеальный баланс. Лимонный сок добавляет легкую кислинку, прекрасно подчеркивающую все остальные ингредиенты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить что-нибудь вкусное и полезное. Подавайте как закуску или как гарнир к основным блюдам — не пожалеете, советует фудблогер Светлана Слободянюк.
Ингредиенты:
баклажаны — 400 г
чеснок — 10 г (по вкусу)
базилик — 3 веточки
растительное масло — 30 мл
лимонный сок — 15 мл (по вкусу)
соль, перец — по вкусу
Приготовление
Баклажаны хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать средними кусочками. Подсолить. Хорошо перемешать. Оставить на 20 минут. Если овощи не горчат, этот шаг можно пропустить. Баклажаны откинуть на сито, чтобы стекла вся жидкость. Хорошо обсушить бумажным полотенцем. Выложить в форму для запекания. Влить растительное масло.
Очистить чеснок. Мелко порезать. Добавить в баклажаны. Поперчить.
Баклажаны хорошо перемешать с растительным маслом и специями. Отправьте в горячую духовку на 20−25 минут при температуре 250 °C, до мягкости.
Запеченные баклажаны охладить до теплого состояния. Добавить в баклажаны мелко нарезанный базилик. Влить сок лимона. Хорошо перемешать и подавать на стол.
Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как вкусно законсервировать баклажану на зиму.
