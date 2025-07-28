Лето — пора салатов из свежих даров природы. Это блюдо очень полезное и вкусное. Так что следует готовить салаты летом как можно чаще. Ведь оно быстро проходит. И хотя свежие помидоры, огурцы, зелень продаются круглый год, вкус и аромат сезонных овощей особенные. Да и о пользе говорить не приходится. В интервью «ФАКТАМ» кулинар, лауреат всеукраинских и международных конкурсов Оксана Вознюк рассказала о секретах приготовления необычных салатов.

«Укроп и петрушка хорошо сочетаются с бобовыми»

— Салаты — любимое блюдо многих людей, — говорит Оксана Вознюк. — Ошибочно мнение, что в этом блюде можно смешивать практически все, что есть в холодильнике. Вкус салата зависит от гармоничного сочетания ингредиентов. Скажем, если вы используете в салатах фрукты, следует добавлять соленый сыр, который нейтрализует сладость, когда ее многовато.

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Очень важно добавлять ингредиенты умеренно, чтобы вкус и аромат одного компонента не забивал восприятие других. К примеру, укроп имеет очень выразительные и сильные вкус и аромат и может перебивать вкус и запах других ингредиентов. К тому же он не ко всем салатам подходит.

— С какими ингредиентами он сочетается идеально?

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— Мне нравится свежий укроп в сочетании с домашним творогом, сметаной, огурцами, помидорами. Также он, как и петрушка, гармонирует с бобовыми, крупами — булгуром, кус-кусом, киноа, а также с яйцами, консервированным тунцом. Я часто делаю соус из укропа с добавлением сока лимона, чеснока и масла — и использую его как заправку для овощных салатов. Такой же соус можно делать с петрушкой.

— А с чем лучше совмещать рукколу и базилик?

— Руккола вкусна с помидорами, баклажанами, болгарским перцем, цуккини, а также с нектаринами, грушей, выдержанными сырами. Часто рукколу предлагают к мясным салатам. Базилик тоже универсальный, потому что он сочетается как с овощами, так и с ягодами или фруктами. Я люблю трио — арбуз, фета и базилик. Все это поливается бальзамическим кремом.

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— Стоит ли сочетать в салате разные травы?

— Я бы этого не советовала делать, потому что в смеси вы не почувствуете тонкости вкуса и аромата.

«Цветы для декора блюд должны быть съедобными и выращиваться без использования химических стимуляторов»

— Какой салат ваш любимый?

— У меня их немало. Я люблю как чисто овощные, так и в сочетании с вялеными мясными продуктами, рыбные, с морепродуктами, утиной грудкой или куриным филе. Охотно поделюсь с читателями «ФАКТОВ» одним из моих любимых рецептов.

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Картофельный салат со скумбрией выглядит очень аппетитно

Картофельный салат с копченой скумбрией и сливочным соусом с хреном (рецепт в расчете на одну порцию) Скумбрия копченая (филе) — 80 г Помидор — 50 г Картофель, вареный в мундире — 100 г Лук порей — 20 г (белая часть) Зелень петрушки — 3 г Масло растительное — 20 г Сок лимона — 3 г Французская горчица в зернах — 2 г Соль и перец по вкусу Микс из листьев салата — 60 г Семена льна и микрогрин — по желанию Сливки кулинарные или сметана — 20 г Хрен — 30 г Нарезаем очищенный картофель кубиком, лук — кольцами, петрушку измельчаем и заправляем растительным маслом, лимонным соком и солим, перчим. Выкладываем все это на листья заправленного солью, перцем и растительного масла салата. Далее кладем помидоры и нарезанную кусочками скумбрию, посыпаем семенами льна и дополняем микрогрином. Отдельно подаем сливочный соус с хреном (сливки взбиваем миксером и добавляем в них хрен, сок лимона, соль). Приятного аппетита!

— Когда я работала в Чехии, очень любила картофельный салат, который обычно подают с карпом или шницелем, — продолжает Оксана Вознюк. — А во время работы в Грузии полюбила салат из помидоров и огурцов, сыра сулугуни и заправки из грецкого ореха и кинзы. В Украине я разработала множество рецептов салатов для ресторанов. Некоторые блюда стали настоящими хитами.

— Очень важна красивая подача…

— Да. Я очень люблю цветы и часто их использую в декорировании салатов. Это и фиалка, и настурция… Бархатцы используют не только в салатах, но и в консервации. Высушивая на специи, их также применяют в качестве природного красителя для изделий из теста. Но следует помнить, что цветы для декора блюд должны быть съедобны и выращены без использования химических стимуляторов, а не собираться у дороги или на случайной клумбе.

Я также люблю делать полезные чипсы из льна, добавляя туда сублимированную малину, орехи, кунжут или семена тыквы. Такие чипсы выглядят красиво в декорировании блюд.

— Каким еще рецептом салата вы хотели бы поделиться с читателями «ФАКТОВ»?

— Предлагаю приготовить на ужин изысканный салат с грушей в вине и куриным филе. Это очень красиво и вкусно.

Салаты, которые готовит Оксана Вознюк, – настоящие произведения гастрономического искусства

Салат с грушей и куриным филе (в расчете на двоих) Куриное филе — 250 г Микс салата — 100 г Помидоры черри — 100 г Сыр фета — 60 г Орех грецкий — 40 г Черника или голубика, ежевика (по выбору) Для приготовления груши: груша — 1 шт. красное вино — 200 г сахар — 40 г кардамон — 3 шт. бадьян звездочка — 1 шт. корица палочка — 1 шт. (или молотая) чабрец — несколько веточек Грушу очищаем и варим в вине с сахаром и специями ориентировочно 20−30 минут. Оставляем в сотейнике для охлаждения. Для приготовления соуса: оливковое масло — 100 г сок лимона — 25 г мед — 25 г горчица — 10 г соль, перец по вкусу Растереть горчицу с лимонным соком, медом, солью и перцем. Венчиком начинаем взбивать, постепенно вливая охлажденное растительное масло, до загустения соуса. Куриное филе очищаем от пленок, разрезаем пополам и маринуем, добавив растительное масло, тимьян, чеснок, соль, перец и сладкую паприку, в течение 30 минут. Обжариваем до готовности. Когда сделаны все заготовки, выкладываем на тарелку листья салата, помидоры, нарезанное куриное филе, орехи, сыр, грушу и поливаем соусом. Декорируем ягодами черники или голубики. И приятного аппетита!

«Теплые салаты имеют в составе горячие ингредиенты»

— Когда-то во французском ресторане я увидела, как огурец режут в салат тонкими длинными слайсами с кожурой. Тогда у нас господствовала теория мелкой нарезки. Влияет ли нарезка на вкус?

— Нарезка огурца может быть разной. Если это греческий салат, то ему присущ крупный кубик, если азиатский — то тоненькая соломка. Также огурцы нарезают слайсами, натирают на крупную терку, закручивают в виде спирали. Естественно, то, как нарезаны овощи, влияет на вкус салата. Крупный кубик дает хрусткость, натертый на терку огурец способствует созданию нежной текстуры блюда.

Оксана Вознюк: «Вкус салата зависит от гармоничного сочетания ингредиентов»

— Что представляют собой теплые салаты?

— Теплые салаты содержат горячие ингредиенты. Например, овощи (баклажаны, кабачки, сладкий перец) или мясо с гриля. Мой любимый теплый салат — салат с антрекотом с гриля и приготовленными на гриле цуккини, баклажаном, болгарским перцем. Также в его состав входят свежие помидоры, руккола, базилик, перец чили, синий лук. Такие салаты более популярны в холодное время года.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» кулинар Оксана Вознюк рассказала о разновидностях голубцов и поделилась рецептами.

Фото из альбома Оксаны Вознюк

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