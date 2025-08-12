Чем заменить фольгу для запекания и не испортить блюдо: пять вариантов

Многие блюда в духовке готовятся в фольге. Так, например, мясные изделия получаются более сочными, а хрустящую корочку получают уже после того, как фольгу снимают на 10−15 минут.

Впрочем, бывает так, что все необходимые ингредиенты собраны, но в последний момент выясняется, что фольга закончилась. Впрочем, есть лайфхаки, которые позволят обойтись и без нее.

Во-первых, для запекания подойдет жаропрочная форма с крышкой, которая также не позволит блюду подгореть. Для того чтобы продукты не прилипали ко дну и стенкам, их смазывают жиром — растительным маслом, маслом или салом.

Во-вторых, готовить можно в рукаве для запекания, который, как и в случаях с фольгой, на последних минутах приготовления можно надрезать, чтобы получить корочку.

В-третьих, подойдет для этого и пергаментная бумага. Она не сможет плотно облегать продукты как фольга. Но для того, чтобы пергамент стал более мягким, его немного сбрызгивают водой.

Кстати, можно использовать и обычную бумагу для распечатки документов, хотя она и пропускает жидкость. Для того чтобы это предотвратить, бумагу можно смазать жиром. И это в-четвертых.

В-пятых, заменить фольгу сможет силиконовый коврик, на котором раскатывают тесто. Хотя полностью завернуть в него будущее блюдо вряд ли удастся. Этот метод, скорее всего, подойдет для приготовления выпечки. Или для блюд, из которых при приготовлении выделяется немного жидкости.

Кстати, фольгу используют не только для запекания, но и для того, чтобы приготовить в домашних условиях шашлык «как на мангале». Ею оборачивают небольшую миску, в которую накладывают уголь, чтобы блюдо получилось с дымком.

