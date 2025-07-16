Мангал не нужен: Иван Янюк рассказал, как приготовить вкусный шашлык, не выходя из квартиры (видео)

У каждого повара есть свои секреты приготовления разнообразных мясных блюд. Так, Валентина Кущ рассказывала о классном маринаде для шашлыка и советовала, какое лучше мясо выбрать. А ее коллега из Гуцульского края Иван Янюк рассказал, как в домашних условиях приготовить шашлык из курятины.

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На своем YouTube-канале он утверждает, что блюдо получится таким же вкусным, как и при приготовлении на мангале. Для шашлыка он выбрал куриное филе, но отметил, что подойдет и бедро курицы.

Ингредиенты: Куриное филе — 1 кг;

Лук — 1 шт.;

Копченая паприка — 1,5 ч/л;

Соль перец — по вкусу;

Чеснок — 4 зубчика;

Соевый соус — 5 ст.л.

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Приготовление: РЕКЛАМА Отделить от мяса малое филе и очистить основной кусок от жира и хрящиков. Нарезать на небольшие кусочки.

Лук для маринада нарезать полукольцами, чуть-чуть примять, чтобы он пустил сок, и отправить к мясу. Добавить соль, перец и паприку, чеснок и соевый соус.

Накрыть миску с курицей пищевой пленкой и мариновать в холодильнике час.

Разогреть сковороду, добавить растительное масло. Мясо нанизать на шпажки.

Выложить шпажки на сковороду и не трогать его минуту, чтобы образовалась корочка. Когда куртина подрумянилась, шашлык переворачивают и жарят еще минуту, не трогая. Выложить мясо на другую сковороду.

На комфорку выложить кусок древесного угля, включив вытяжку и дать ему раскалиться.

Маленькую металлическую миску обмотать фольгой, выложить на нее уголь и поставить внутрь сковороды с шашлыками. Вылить на уголь жир из первой сковороды, где жарилась курица. Накрыть сковороду большой металлической миской так, чтобы дым не выходил наружу.

Выдержать 10 минут и подавать на стол.

Рецепт шашлыка из свинины от Владимира Ярославского читайте на нашем сайте.

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