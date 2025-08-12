«28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд

- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Супруги из Львова стали рекордсменами благодаря своей особой идее. Андрей Жидачек вместе со своей женой Марианной Орлович высадили 28 тысяч кустов лаванды английской узколистной. Площадь составила 1,8 гектаров. Поле расположено в частном ландшафтном парке «Лавандовые Холмы», который находится возле села Винявы, что на Львовщине. Локацию внесли в Национальный реестр рекордов Украины, как самое большое лавандовое поле Украины на территории древнего морского дна. Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с экспертом по выращиванию лаванды Евгением Цымбалюком, который к созданию своего лавандового рая шел долгие четыре года.
«В 2022 году многие удивлялись, мол, люди выезжают, обстрелы, война, а у вас лаванда»
- Мы с женой раньше не имели отношения к сельскому хозяйству, разве что когда-то родителям помогали, да у жены в свое время была небольшая теплица, где выращивала для себя томаты. По профессии я инженер-технолог, Марианна — экономист. Но нам обоим всегда нравилось все красивое. Идея высадить лавандовое поле принадлежит мне. До того Прованс я видел только в кино. А потом узнал, что в Перечине на Закарпатье есть поля, где цветет это ароматное растение. Собственно, потом мы у них и закупали саженцы, — рассказывает «ФАКТАМ» совладелец лавандового поля Андрей Жидачек. — Когда поделился своей идеей с любимой, она поддержала. Взяли поле в аренду в селе Винявы. В 2022 году, в разгар большой войны и когда родилась наша доченька, началась история поля.
Большинство удивлялись, что, мол, люди выезжают, обстрелы, а у вас лаванда. Но мы почему-то верили, что Украина выстоит и не хотели ее покидать. Мы хотели купить 14 тысяч однолетних саженцев. Но продавцы уговорили взять больше в рассрочку. Поэтому купили и посадили 28 тысяч саженцев лаванды.
Думали, что механическим способом посадим, но грунты в той местности каменно-известняковые, поэтому это стало невозможным. Пришлось оперативно привлекать родных, друзей и односельчан — вместе все сажали. Думали, за день-два управимся, а получилось — за неделю. Более того, нас поджимали сроки, потому что лаванда высаживается с осени, но земля должна иметь температуру не ниже 5 градусов тепла.
Совладелица поля Марианна Орлович добавляет — немало информации о выращивании лаванды они получили от хозяев из Перечина. Но больше все же узнали на собственных ошибках.
- Лаванду весной стрижем, а летом после того, как перецвела. И в октябре она может снова начать цвести, поэтому на зиму надо снова подрезать, чтобы снег не поломал веточки, — объясняет она. — Чем больше стрижешь, тем лучше лаванда нарастает, пышнее. Все это ручной труд. Поэтому едем с мужем сюда пораньше — до работы, потом — после. Недавно закупили электрические секаторы, это немного облегчает работу. В прошлом году выиграли грант на собственное дело, так есть теперь один работник. В прошлом году у нас было несколько десятков посетителей, в этом — более тысячи. Люди наслаждались ароматами, фотографировались.
Но туризм дает в среднем до 20% прибыли, остальное — переработка цветов. После того, как собрали урожай, мы делаем из цветов эфирные масла, гидролаты. Приобрели экстрактор сперва на 100 литров, а сейчас за грантовые средства заказали 350-литровый для переработки лаванды в эфирное масло. В этом году разработали белое и розовое лавандовое вино, джин. Еще одна новинка — сироп, куда входят лавандовые цветы, лимонный сок, сахар, вода, никакого «Е», только любовь. Его можно добавлять к кофе, коктейлям, лимонадам, греческому йогурту, поливать панкейки. В сотрудничестве с лицензированной косметической фирмой имеем крем для лица на основе лаванды, он хорошо увлажняет, восстанавливает кожу и помогает быстрее заживить рану, в процессе еще крем для рук. Есть в ассортименте чаи, саше, свечи с ароматом лаванды.
«На нашем поле когда-то было Сарматское море»
Недавно у хозяев возникла идея зарегистрировать рекорд — «Самое большое лавандовое поле Украины на территории древнего месторождения». Узнав, что ничего подобного в стране не было, они подали заявку в Национальный реестр рекордов Украины. И теперь заветный диплом на руках.
- У нас на площади 1,8 гектаров высажено 28 000 кустов лаванды английской узколистной. Именно это растение дает такой интенсивный лавандовый цвет, который прямо сияет на восходе и на закате солнца, — говорит пан Андрей. — А место, где растут растения, уникальное. Локация на горе, 322 метра над уровнем моря, рядом с большим известняковым карьером, вид на Карпаты. Отсюда видно Национальный природный парк «Сколевские Бескиды» и пик горы Парашка. Поэтому это еще и самое высокое лавандовое поле во Львовской области.
На участке когда-то размещалось Сарматское море. Кроме того, здесь археологи проводили неоднократные раскопки и нашли множество остатков мамонта, пещерных гиен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что самую большую в Украине долину шафранов обнаружили на Полтавщине.112
