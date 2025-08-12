- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча
- 12.08 21:32 Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
- 12.08 21:03 Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
- 12.08 20:35 «Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области
- 12.08 20:19 Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане
- 12.08 20:15 Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
- 12.08 20:07 Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
- 12.08 19:46 «28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд
- 12.08 19:39 Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
- 12.08 19:27 Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
- 12.08 19:22 Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит
Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
Виктория и Дэвид Бекхэм, похоже, пренебрежительно относятся к сыну Бруклину, поскольку драма в семье продолжается. Артистка и дизайнер опубликовала в Instagram карусель фотографий своей семьи в отпуске, на них она вместе со всеми детьми, кроме Бруклина.
Звезда футбола и бывшая участница Spice Girls представили идеальную семью в серии фотографий, на которых они нежились на солнце на яхте.
На фотографиях Виктория отдыхает рядом со своим 20-летним сыном Крузом, а 50-летний Дэвид позирует с 14-летней Харпер на одном из снимков и с 22-летним Ромео на другом, пишет The News.
«Целую @DavidBeckham», — написала Виктория в подписи.
Когда семья демонстрировала свой отпуск миру, это выглядело как послание 26-летнему Бруклину, переставшему общаться со своей семьей.
Инсайдер рассказал СМИ: «Если они пытаются вернуть сына, постоянные нападки на его жену — это самый плохой способ сделать это. Эти нападки, едва заметные или нет, делают противоположное тому, чего, как утверждают Виктория и Дэвид, они хотят. Люди вокруг них, друзья семьи действительно растеряны. Они спрашивают: «Почему они неустанно травят Бруклина и Николу?»
Напомним, на днях Бруклин и Никола, которые вместе уже более трех лет, провели трогательную церемонию, во время которой провозгласили свои свадебные клятвы. Но семейство Бекхэм проигнорировало торжественное мероприятие.
