Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала

Виктория и Дэвид Бекхэм, похоже, пренебрежительно относятся к сыну Бруклину, поскольку драма в семье продолжается. Артистка и дизайнер опубликовала в Instagram карусель фотографий своей семьи в отпуске, на них она вместе со всеми детьми, кроме Бруклина.

ВІДЕО ДНЯ

Звезда футбола и бывшая участница Spice Girls представили идеальную семью в серии фотографий, на которых они нежились на солнце на яхте.

На фотографиях Виктория отдыхает рядом со своим 20-летним сыном Крузом, а 50-летний Дэвид позирует с 14-летней Харпер на одном из снимков и с 22-летним Ромео на другом, пишет The News.

«Целую @DavidBeckham», — написала Виктория в подписи.

Когда семья демонстрировала свой отпуск миру, это выглядело как послание 26-летнему Бруклину, переставшему общаться со своей семьей.

РЕКЛАМА

Инсайдер рассказал СМИ: «Если они пытаются вернуть сына, постоянные нападки на его жену — это самый плохой способ сделать это. Эти нападки, едва заметные или нет, делают противоположное тому, чего, как утверждают Виктория и Дэвид, они хотят. Люди вокруг них, друзья семьи действительно растеряны. Они спрашивают: «Почему они неустанно травят Бруклина и Николу?»

Напомним, на днях Бруклин и Никола, которые вместе уже более трех лет, провели трогательную церемонию, во время которой провозгласили свои свадебные клятвы. Но семейство Бекхэм проигнорировало торжественное мероприятие.

191

Читайте нас в Facebook