41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала

21:32 12 августа 2025
Семья Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм, похоже, пренебрежительно относятся к сыну Бруклину, поскольку драма в семье продолжается. Артистка и дизайнер опубликовала в Instagram карусель фотографий своей семьи в отпуске, на них она вместе со всеми детьми, кроме Бруклина.

Звезда футбола и бывшая участница Spice Girls представили идеальную семью в серии фотографий, на которых они нежились на солнце на яхте.

На фотографиях Виктория отдыхает рядом со своим 20-летним сыном Крузом, а 50-летний Дэвид позирует с 14-летней Харпер на одном из снимков и с 22-летним Ромео на другом, пишет The News.

«Целую @DavidBeckham», — написала Виктория в подписи.

Когда семья демонстрировала свой отпуск миру, это выглядело как послание 26-летнему Бруклину, переставшему общаться со своей семьей.

РЕКЛАМА

Инсайдер рассказал СМИ: «Если они пытаются вернуть сына, постоянные нападки на его жену — это самый плохой способ сделать это. Эти нападки, едва заметные или нет, делают противоположное тому, чего, как утверждают Виктория и Дэвид, они хотят. Люди вокруг них, друзья семьи действительно растеряны. Они спрашивают: «Почему они неустанно травят Бруклина и Николу?»

Напомним, на днях Бруклин и Никола, которые вместе уже более трех лет, провели трогательную церемонию, во время которой провозгласили свои свадебные клятвы. Но семейство Бекхэм проигнорировало торжественное мероприятие.

Читайте также: Новые разлады в клане Бекхэмов: Ромео и Круз заблокировали Бруклина, а Никола Пельц решила уничтожить модный бизнес свекрови Виктории

РЕКЛАМА

191

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 13-14 августа. Фото Pixabay

Дни, когда везет во всем: какие знаки поймают волну успеха 13−14 августа

Александр Свищев – инвестор и меценат

Александр Свищев открыл на Львовщине один из крупнейших заводов по переработке рыбы в Украине

Гороскоп на 12 августа 2025 года. Фото Pixabay

Ракам стоит проявить гибкость, а Львам — использовать свой авторитет: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа

Десерт летний, фото скриншот видео

Прекрасная замена мороженому: красавица с волшебным голосом Алина посоветовала рецепт идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов

Следующий материал
Новости партнеров