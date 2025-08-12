- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча
- 12.08 21:32 Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
- 12.08 21:03 Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
- 12.08 20:35 «Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области
- 12.08 20:19 Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане
- 12.08 20:15 Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
- 12.08 20:07 Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
- 12.08 19:46 «28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд
- 12.08 19:39 Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
- 12.08 19:27 Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
- 12.08 19:22 Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит
Военные опровергли информацию о прорыве россиянами линии фронта под Добропольем: что произошло на самом деле (видео)
Информация о прорыве россиянами фронта в районе Доброполья Донецкой области не является достоверной. Об этом сообщает Telegram-канал «СтратКом ВСУ».
«В течение последних суток на различных информационных ресурсах появилась информация о якобы прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины. Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов», — говорится в сообщении.
Как известно, россияне применяют тактику проникновения малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.
«Небольшая враждебная группа обошла украинские позиции и попробовала спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Как писали «ФАКТЫ», недавно россияне проникли в Покровск. Около 120 окупантов из 150 погибли от сбросов, возможно кому-то удалось выжить после ранения. Затем группы начали затягиваться в Покровск и совершать диверсионные действия.141
