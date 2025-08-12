41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
Военные опровергли информацию о прорыве россиянами линии фронта под Добропольем: что произошло на самом деле (видео)

15:24 12 августа 2025
Военные опровергли информацию о прорыве россиянами линии фронта под Добропольем: что произошло на самом деле (видео)

Информация о прорыве россиянами фронта в районе Доброполья Донецкой области не является достоверной. Об этом сообщает Telegram-канал «СтратКом ВСУ».

«В течение последних суток на различных информационных ресурсах появилась информация о якобы прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины. Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов», — говорится в сообщении.

Как известно, россияне применяют тактику проникновения малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

«Небольшая враждебная группа обошла украинские позиции и попробовала спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как писали «ФАКТЫ», недавно россияне проникли в Покровск. Около 120 окупантов из 150 погибли от сбросов, возможно кому-то удалось выжить после ранения. Затем группы начали затягиваться в Покровск и совершать диверсионные действия.

141

