Николай Лагун проиграл в Лондоне $ 100 млн «Фокстроту»: СМИ рассказали неизвестные подробности судебного дела

Бывший владелец обанкротившегося «Дельта Банка» Николай Лагун должен выплатить более $ 100 млн компаниям из группы «Фокстрот» по долгам, которые были обеспечены его личным обязательством еще в начале 2010-х годов. Такое решение еще в марте 2024 года вынес Лондонский суд международного арбитража The London Court of International Arbitration (LCIA), однако публично о нем не было известно, пишет издание «Коротко.Про».

Как отмечает издание, согласно материалам дела, в 2012 году группа компаний «Фокстрот» (через оффшорные FG Financing и Nonolet) выделила кредит на почти $ 69 млн для «Дельта Банка» (а именно на компанию Jamico Finance Limited («Jamico»), зарегистрированную на Британских Виргинских Островах).

«Эти займы были обеспечены различными формами залога, включая личные гарантии Николая Лагуна и вовремя погашены. Впоследствии дополнительно были выделены $ 50 млн на еще одну „дельтовскую“ оффшорку — Silisten Trading Limited (также БВО). Кроме личных гарантий, Лагун также подкрепил заем акциями „Дельта банка“ общим объемом до 20% капитала», — пишет «Коротко.Про».

Отмечается, что из всего долга структуры «Дельты» заплатили всего $ 5 млн. В 2015 году в банк завели временную администрацию. За эти средства «Фокстрот» и судился лично с Лагуном. Согласно окончательному решению суда, Николай Лагун обязан уплатить истцам суммарно $ 117 млн. ($ 50 млн долга и остальное — проценты), а также более 3,5 млн фунтов стерлингов юридических расходов и арбитражных сборов.

«Группа компаний „Фокстрот“ вряд ли стала бы тратить более 2,5 млн фунтов стерлингов на юридическое сопровождение дела в течение двух лет, если бы ее шансы на возврат более 100 млн долларов кредита — да еще и не с юридического лица, а непосредственно с Николая Лагуна — не равнялись хотя бы 50%. А значит, группа должна была бы рассчитывать на то, что у экс-банкира есть активы, которые покроют по крайней мере значительную долю этих требований», — предполагает издание.

Согласно данным судебных материалов, Лагуна в суде представляли Mr John Marjason-Stamp, Mr Sam Cheesbrough, Ms Michelle Duncan, Mr Stephen Karori and Ms Lucy Needle из компании JOSEPH HAGE AARONSON LLP, а также Anthony Peto из BLACKSTONE CHAMBERS. Первая фирма, по данным Legal500, занимает первое место в Лондоне в категории «Налоговые судебные процессы и расследования», а вторая — в ряде других категорий. Поэтому вряд ли услуги их адвокатов стоили дешево, констатирует издание.

«Если Николай Лагун может себе позволить таких юристов, а также если потенциально он может выплатить (и вероятно теперь выплатит) группе „Фокстрот“ более $ 100 млн (или около 4 млрд грн.) — то закономерен вопрос о перспективах возврата средств, выведенных из банка — украинскому государству», — считает издание. В статье говорится, что «ориентировочная сумма убытков, нанесенных деятельностью Лагуна из-за вывода средств рефинансирования, а также кредитов от государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка, и сумма требований Фонда гарантирования вкладов, который выплачивал депозиты обманутым вкладчикам „Дельты“, достигает 50 млрд грн».

Напомним, в августе 2023 года Лагун инициировал процедуру собственного банкротства как физического лица, применив для себя нормы и процедуры, предусмотренные для малообеспеченных слоев населения. Он признал около 7 млрд грн требований к себе со стороны государственных банков, однако просил у суда списать 6 из них. При этом остаток в размере примерно одного миллиарда гривен Лагун обещал гасить со своей нищенской зарплаты в Вене в размере нескольких сотен евро.

С 2022 года Лагун находится в Вене и включается на судебные заседания только по видеосвязи. Судебные процессы и многочисленные расследования против него продолжаются вяло, только в конце 2023 года его объявили в международный розыск. Зато в Украине, как писали СМИ, на него работает целая мини-империя — от объектов недвижимости в оккупированном Крыму до многочисленных земельных участков под застройку, коммунального и финансового бизнеса, записанных на подставных лиц. Чтобы избежать экстрадиции из Австрии, еще в 2014 году Лагун, вероятно, оформил себе российский паспорт.

«Эффективный розыск активов олигарха, имеющего прямые контакты с россией, мог бы стать громкой историей успеха для правоохранительных органов и обновленного Агентства по розыску и возвращению активов, продемонстрировав, среди прочего, и международным партнерам Украины готовность к приложению реальных, а не мифических усилий к привлечению к ответственности за разворовывание страны всех причастных, независимо от срока давности или связей с предыдущими или нынешними чиновниками», — резюмирует издание.

