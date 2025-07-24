Транзитный узел для сомнительных фигур: европейское СМИ о том, почему Лагуна стоит «выдворить» из Австрии

Снисходительное бюрократическое отношение Австрии к подозрительным источникам богатства и репутации превратило некогда имперскую столицу в транзитный узел для сомнительных фигур из бывшего советского блока, пишет издание EUReporter и напоминает, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к австрийскому правительству с просьбой содействовать экстрадиции украинских олигархов и коррупционеров, скрывающихся от правосудия в комфортных условиях европейской страны.

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«Среди известных украинских олигархов, которые сейчас находятся в Вене и могут попасть под категорию „ускоренной экстрадиции“, украинские СМИ называют бывшего банкира Николая Лагуна, которого в Украине обвиняют в причинении убытков на сумму более 1 миллиарда евро путем перевода средств из ныне несуществующего „Дельта Банка“ на оффшорные счета», — пишет EUReporter.

Как пишет издание, за стартовым капиталом «Дельта Банка» мог стоять Кирилл Дмитриев - один из ключевых переговорщиков россии с США о возобновлении бизнес-связей, ближайший соратник владимира путина и глава государственного фонда прямых инвестиций.

«Как покажут впоследствии финансовые расследования — окружение экс-банкира создало целый ряд компаний-однодневок, которые становились фейковыми заемщиками в западных банках, залогом по их кредитам выступали реальные средства „Дельты“, а отчетность для Нацбанка подделывалась», — говорится в статье. Там напоминают о кейсе с участием «Дельта Банка» в схемах австрийского Meinl Bank, через который из «Дельты» вывели по меньшей мере $ 87 млн.

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Общая сумма убытков, которые Фонд гарантирования вкладов выплатил обманутым вкладчикам «Дельты» — составляет более 50 млрд грн. Или около 1,1 млрд евро. С тех пор в Украине продолжаются многочисленные уголовные производства в отношении деятельности Лагуна и его окружения, в частности, руководства «Дельта Банка».

Лишь в конце 2023 года Лагуна объявили в международный розыск.

Сейчас Лагун находится в Вене, появляясь по видеосвязи на заседаниях украинского суда. Помимо уголовных дел об убытках, суды в Украине также слушают дело о персональном банкротстве экс-владельца «Дельта Банка».

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По мнению EUReporter, дальнейшее пребывание Лагуна в Австрии несет существенные репутационные риски для страны. Там отмечают, что призыв Зеленского содействовать выдаче осужденных или подозреваемых в совершении экономических преступлений олигархов — это своеобразный сигнал для австрийского правительства о том, что традиционные каналы общения между правоохранительными органами не работают.

«Запуск „упрощенного“ процесса экстрадиции таких лиц, как Лагун, из Австрии может послужить сигналом для других европейских стран пересмотреть собственную политику защиты лиц, имеющих активные уголовные производства в Украине. Это был бы весомый жест поддержки руководства Украины — и ее народа — в их противостоянии российской агрессии и поиске всех возможных путей пополнения государственного бюджета, в частности путем репатриации незаконно выведенных средств, скрытых в „тихих“ европейских гаванях, таких как Австрия», — считает EUReporter.

Ранее украинские СМИ сообщали о гражданстве страны-агрессора у Николая Лагуна.

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