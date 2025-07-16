Бывший владелец обанкротившегося десять лет назад «Дельта Банка» Николай Лагун теряет возможность избежать ответственности за мошеннические схемы по выводу в офшоры средств вкладчиков и налогоплательщиков. Вероятная перспектива экстрадиции из Австрии, а также активизация процессов принудительного изъятия имущества резидентов россии — ставят под угрозу план экс-банкира пересидеть турбулентные для себя времена с российским паспортом в Вене, получая при этом доходы от бизнеса в Украине, пишет издание «Коротко. Про».

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Общая сумма убытков, которые, по данным правоохранительных органов и Нацбанка, нанес государству Лагун, превысила 50 млрд грн. Из австрийской столицы он включается онлайн на судебные заседания. В том числе — и по поводу своего банкротства как физлица: в рамках этого производства Лагун пытается списать большинство своих долгов перед госбанками.

В материале отмечается, что положение бывшего владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна, который был объявлен в международный розыск по делу о многомиллионном финансовом мошенничестве, стремительно ухудшается. 16 июня президент Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать экстрадиции в Украину олигархов, скрывающихся на территории этой европейской страны. В перечне потенциальных кандидатов на возвращение СМИ называли в том числе и Лагуна.

От экстрадиции не спасет, очевидно, и «российская страховка» — паспорт страны-агрессора, о котором стало недавно известно. Причиной для его получения может быть ряд факторов. Например, бывшие бизнес-связи с россиянами, среди которых — ныне один из ключевых переговорщиков по вопросам развития бизнеса от россии с США, директор государственного Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Также российский паспорт позволял бы более свободно пользоваться «российскими» активами Лагуна, в частности, оформленными по российскому оккупационному законодательству объектами туристической недвижимости. Также российский паспорт есть у бывшей главы правления «Дельты» Елены Поповой.

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Однако в начале июля президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 13442 об утверждении решения СНБО относительно принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов. Речь идет об изъятии в пользу «Укрзалізниці» более 1600 вагонов различных российских компаний. Такой подход может стать показательным с точки зрения вынесения отдельного решения по конкретному гражданину. Например, по Лагуну, пишет издание.

Во-первых, Лагун контролирует огромные земельные массивы в Украине через сеть связанных фирм и подставных лиц: в Белогородке и Бородянке Киевской области (часть вероятно уже переписывают на людей бывшего заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе), где ориентировочно более 300 га земли стоят более 1,2 млрд грн. Согласно данным СМИ, на Ивано-Франковщине его окружению принадлежит 147 га курортной земли в селе Быстрец, а на Черниговщине — более 60 га сельхозугодий. В селе Козин под Киевом на его людей записаны бывшие турбазы, переоборудованные под коттеджные городки.

Журналисты отмечают, что имена бизнес-партнеров Лагуна публично известны, а общественный интерес в возвращении более 50 млрд грн средств рефинансирования и Фонда гарантирования вкладов, которые были выплачены обманутым клиентам «Дельта Банка» за счет налогоплательщиков — более чем очевиден.

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Ранее СМИ уже обращали внимание, что статус Лагуна вполне позволяет ему получить персональные санкции. Они применяются как элемент «альтернативного» привлечения к ответственности, среди прочего, к гражданам Украины, находящимся вне фактической юрисдикции украинского правосудия, но при этом выводившим средства из Украины.

«То есть в любом случае, похоже, что спокойные дни экс-владельца обанкротившегося „Дельта Банка“ в Вене постепенно подходят к концу. И ему придется либо срочно менять комфортную локацию, либо быть готовым понести ответственность за хрестоматийные финансовые схемы, которые за десять лет не осмелился (или не захотел) повторять ни один другой украинский банкир», — резюмирует издание.

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