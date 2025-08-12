Деньги пошли на «ноль»: боевые батальоны получат миллионы на дроны и технику

В Украине, которая борется с российской агрессией, значительно увеличивают финансирование боевых подразделений. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Значительно увеличиваем финансирование боевых подразделений. По результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки. Это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности. Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, которые выполняют боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что по поручению президента теперь каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого столкновения. Это означает больше дронов и другой необходимого оснащения.

«Во исполнение решения Ставки в Минобороны состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой. Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений. Задача — перечислить средства максимально быстро», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», недавно президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале промышленного производства отечественных дронов-перехватчиков, способных усилить обороноспособность государства и его технологическую автономность.

