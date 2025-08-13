Стипендия в 8000 гривен: когда будет, и кто получит

На фоне постоянно растущих расходов студентов вузов чиновники серьезно задумались о росте их стипендий почти втрое. В случае принятия находящегося в Верховной Раде Украины законопроекта ее размер может составить 8000 гривен, как и минимальная зарплата, но правда с одним условием.

Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий. По его словам повышенные стипендии предназначены для двух категорий студентов.

В настоящий момент украинские студенты получают два вида стипендий: академическую в размере около 2100 грн, и повышенную, которая доходит почти до 3000. Но в Минобразования понимают, что этого, конечно, недостаточно и потому ведется работа над ее повышением.

«Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, говорящий о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной платы, чтобы человек мог жить на такую стипендию. Это будет для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы», — пояснил Михаил Винницкий.

Кроме того, законопроект предлагает повышение стипендии для тех, кто учится по госзаказу. Обеспечение стипендиями станет темой дня в ближайшие месяцы в рамках принятия законопроекта № 10399. В случае его успешного принятия изменений следует ожидать со следующего года.

То есть лучшие студенты с 2026 года могут получать повышенную стипендию в размере минимальной зарплаты. При этом вероятно, что в будущем году последняя вырастет и будет составлять 8688 гривен.

