Украинцам могут пересчитать зарплаты: о каких суммах идет речь

Из-за нехватки рабочих рук рынок труда в Украине постоянно повышает среднюю зарплату. За год средняя оплата труда в Украине выросла на 22%.

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Правительство планирует в 2026 году повысить минимальную заработную плату примерно на 8,5% (до 8688 грн). В 2027-м минималка будет составлять 9374 грн, а в 2028-м — 10 059 грн. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, напоминает «Трибун».

Но такой рост не компенсирует уровень инфляции.

По расчетам экспертов, предложенные размеры значительно ниже фактического прожиточного минимума, который уже в феврале 2025 года составил более 10,6 тыс. грн, а ныне — более 11 тыс. грн.

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Федерация профсоюзов Украины требует установить минимальную зарплату с 1 января 2026 на уровне не менее 50% прогнозируемой средней зарплаты. Это означает повышение минималки не менее 12 195 грн.

В июне 2025 года, по данным Work.ua, средняя зарплата по стране — 25 000 грн.

Как и раньше, самая большая средняя зарплата в Киеве — 30 тысяч гривен, затем идут Львов — 26 тысяч, Днепр и Одесса — по 24 тысячи, и замыкают список Черновцы с 23,5 тыс. грн.

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Наибольший рост зарплат за год (июнь 2024 — июнь 2025) произошел в сфере методологии — на 112% (методолог — 35 000 грн), инвестиционной сфере — на 82% (инвестиционный аналитик — 50 000 грн).

На 50% повысились зарплаты в сфере зубопротезирования — ортодонт — 60 000 грн (+50%).

Мы также рассказывали, какими будут минимальные пенсии украинцев в 2026—2028 годах.

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