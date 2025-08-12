- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Дым над ЗАЭС: что горит возле крупнейшей атомной станции (фото)
Недалеко от находящейся на оккупированной территории Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. Об этом сообщает Министерство энергетики в Telegram.
«В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление — последствия устанавливаются. В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. В настоящее время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются. Отмечаем, что грузовой порт находится за пределами охраняемого периметра самой станции», — говорится сообщении.
В Минэнерго отметили, что этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе.
«Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности. Любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредвиденным и катастрофическим последствиям для всего континента», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что единственным путем восстановления ядерной безопасности является немедленная и полная демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный контроль легитимного оператора — украинского ГП НАЭК «Энергоатом».
Как писали «ФАКТЫ», 11 августа 2024 года около 20:00 на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар на объекте технического водоснабжения.123
