«Мы же девушки»: Дженнифер Энистон рассказала, с кем из бывших женщин Брэда Питта говорит о нем

В свое время актриса Гвинет Пэлтроу собиралась замуж за Брэда Питта и была его невестой в 1996—1997 годах. Впрочем, актер в 2000 году женился на Дженнифер Энистон, но их брак распался в 2005-м после того, как в жизни Питта появилась Анджелина Джоли.

Тем не менее, Дженнифер Энистон дружит с Гвинетом Пэлтроу и иногда они даже говорят о бывшем любимом, Брэде Питте. Об этом Энистон сказала в интервью изданию Vanity Fair.

«А как иначе? Мы же девушки», — сказала звезда сериала «Друзья» во время интервью.

Однако, по словам Энистон, их разговоры далеко не всегда крутятся вокруг актера. Чаще они делятся советами о здоровье и обмениваются контактами врачей.

«Мы постоянно спрашиваем друг друга: «Как ты делаешь это? Как ты это делаешь? У тебя есть новый врач для этого?«» — рассказала Дженнифер.

