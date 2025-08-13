- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
«Мы же девушки»: Дженнифер Энистон рассказала, с кем из бывших женщин Брэда Питта говорит о нем
В свое время актриса Гвинет Пэлтроу собиралась замуж за Брэда Питта и была его невестой в 1996—1997 годах. Впрочем, актер в 2000 году женился на Дженнифер Энистон, но их брак распался в 2005-м после того, как в жизни Питта появилась Анджелина Джоли.
Тем не менее, Дженнифер Энистон дружит с Гвинетом Пэлтроу и иногда они даже говорят о бывшем любимом, Брэде Питте. Об этом Энистон сказала в интервью изданию Vanity Fair.
«А как иначе? Мы же девушки», — сказала звезда сериала «Друзья» во время интервью.
Однако, по словам Энистон, их разговоры далеко не всегда крутятся вокруг актера. Чаще они делятся советами о здоровье и обмениваются контактами врачей.
«Мы постоянно спрашиваем друг друга: «Как ты делаешь это? Как ты это делаешь? У тебя есть новый врач для этого?«» — рассказала Дженнифер.
Как писали «ФАКТИ», недавно Дженнифер Энистон поразила признанием.162
