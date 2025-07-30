Всегда буду открыта для любви: Дженнифер Энистон поразила признанием

Она стала известна благодаря своей роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья», но в наши дни Дженнифер Энистон гораздо чаще попадает в заголовки газет благодаря своей личной жизни. 56-летняя актриса с годами изменила свое отношение к любви.

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Джен рассказала СМИ: «Хорошая стратегия — быть открытым для любви, но не искать ее. Таким образом, вы не создаете никакого давления на ситуацию, и если это происходит органично, то это замечательно».

Согласно недавним слухам, актриса находится в новых отношениях — первых после развода со вторым мужем Джастином Теру в 2018 году. После того, как Джен заметили с гипнотизером Джимом Кертисом во время отдыха на День Независимости, источники подтвердили: «Они встречаются уже несколько месяцев. После знакомства они были друзьями. Джен прочитала его книгу и была знакома с его работой. Она действительно увлекается самопомощью и здоровым образом жизни. Они встречаются, но это все еще несерьезно», — пишет Closer.

До своего трехлетнего брака с Джастином Джен была замужем за актером Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год, после того, как пару изначально пригласили на свидание их менеджеры. Она откровенно рассказывала о том, как ей было трудно воспринять слухи о том, что Брэд изменил ей со своей коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли в 2004 году.

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Теперь она добавляет: «Независимо от того, как долго я работаю в этой отрасли, я никогда не привыкну к тому, что люди думают, что имеют какое-то право знать о вашей личной жизни».

У Джен есть актерское стремление, которое ей еще предстоит осуществить. Она признается: «Я всегда мечтала появиться на Бродвее. Это было бы невероятно круто, но это также огромное обязательство. Это в моем списке желаний, но это также должна быть правильная роль в правильное время».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования.

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