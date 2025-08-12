41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
Здоровье и медицина

Вкусно, но опасно: с чем нельзя есть арбуз и дыню

16:11 12 августа 2025
Лето — время сочных арбузов и ароматных дынь. Однако не все знают, что сочетание этих лакомств с некоторыми продуктами может вызвать дискомфорт, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Чтобы наслаждаться ими без неприятных последствий важно знать, с чем их лучше не сочетать, информирует ТСН.

С чем не следует сочетать арбуз и дыню

Специалисты советуют употреблять арбуз и дыню отдельно от других продуктов. Вот с чем они не советуют их совмещать:

• Молочные и кисломолочные продукты. Такие сочетания, как арбуз с сыром фета или дыня с брынзой, могут вызвать изжогу, вздутие и слабительный эффект.
• Хлеб и каши. Такое сочетание замедляет пищеварение, что может привести к дискомфорту.
• Жирные, жареные и соленые блюда, мясо, рыба, яйца. Сочетание с ними может спровоцировать процессы брожения в кишечнике.
• Алкоголь. Может вызвать длительное несварение.

Почему важно употреблять их отдельно

Хотя арбуз и дыня богаты витаминами и полезными микроэлементами, они быстро перевариваются и почти сразу попадают в кишечник. Если вы съедите их вместе с другой пищей, которая требует больше времени для переваривания (например, мясом), это может привести к процессам брожения.

Лучший способ насладиться арбузом или дыней — употреблять их как отдельный перекус, за несколько часов до или после основного приема пищи. Также рекомендуется есть их днем, когда пищеварительная система наиболее активна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как есть арбуз согласно этикету.

