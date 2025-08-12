- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Вкусно, но опасно: с чем нельзя есть арбуз и дыню
Лето — время сочных арбузов и ароматных дынь. Однако не все знают, что сочетание этих лакомств с некоторыми продуктами может вызвать дискомфорт, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Чтобы наслаждаться ими без неприятных последствий важно знать, с чем их лучше не сочетать, информирует ТСН.
С чем не следует сочетать арбуз и дыню
Специалисты советуют употреблять арбуз и дыню отдельно от других продуктов. Вот с чем они не советуют их совмещать:
• Молочные и кисломолочные продукты. Такие сочетания, как арбуз с сыром фета или дыня с брынзой, могут вызвать изжогу, вздутие и слабительный эффект.
• Хлеб и каши. Такое сочетание замедляет пищеварение, что может привести к дискомфорту.
• Жирные, жареные и соленые блюда, мясо, рыба, яйца. Сочетание с ними может спровоцировать процессы брожения в кишечнике.
• Алкоголь. Может вызвать длительное несварение.
Почему важно употреблять их отдельно
Хотя арбуз и дыня богаты витаминами и полезными микроэлементами, они быстро перевариваются и почти сразу попадают в кишечник. Если вы съедите их вместе с другой пищей, которая требует больше времени для переваривания (например, мясом), это может привести к процессам брожения.
Лучший способ насладиться арбузом или дыней — употреблять их как отдельный перекус, за несколько часов до или после основного приема пищи. Также рекомендуется есть их днем, когда пищеварительная система наиболее активна.
