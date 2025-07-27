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Проверка на зрелость: как выбрать спелый арбуз с помощью… ногтя
О спелости арбуза свидетельствуют несколько внешних маркеров. Во-первых, это желтое пятнышко — чем цвет насыщеннее, тем больше арбуз лежал на солнце. Во-вторых, это коричневый и сухой хвостик. А в-третьих, арбуз издает глухой и резонансній звук, если по нему постучать пальцами.
Впрочем, есть еще один метод, благодаря которому можно выбрать именно спелый арбуз. Степень созревания, как утверждает lite.chasdiy.org, можно проверить ногтем. Для этого достаточно легко нажать на зеленую часть корки. Если он спел, то корка будет твердой, а если легко подвергнется давлению, то это покажет недозрелость плода.
Корка спелого арбуза должна быть не только жесткой, но и блестящей. А полосы — четкими и контрастными.
Также для того, чтобы выбрать сладкий и спелый арбуз, следует обращать внимание на то, чтобы он был круглым и симметричным. Арбузов с выпуклостями или вмятинами следует избегать — такие ягоды могут быть поврежденными.
Фото — Pixabay268
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