Нацполиция расследует возможные злоупотребления аптек относительно ценообразования на лекарства

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства в сфере поставки лекарственных средств, которое, по предварительным данным, может быть связано с непрозрачным ценообразованием и завышением стоимости препаратов.

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Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос журналиста издания «Экономическая правда».

Известно, что 19 мая 2025 года в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация относительно возможных уголовных правонарушений, определенных в статьях о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Сообщается, что речь может идти о возможном нарушении постановления Кабмина № 168 этого года. Это постановление, среди прочего, запрещает так называемые фармацевтические маркетинговые платежи - непрозрачные выплаты, которые аптеки получали от производителей лекарств за размещение или приоритетную рекомендацию определенных брендов.

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Эти выплаты десятилетиями формировали скрытую часть цены на лекарства — пациенты фактически доплачивали за рекламу, которую обеспечивали непосредственно в аптечных пунктах. Производители передавали средства сетям, чтобы их продукция размещалась на полках или рекомендовалась провизором. Заводы вынуждены были компенсировать потери путем увеличения отпускной цены препарата, что повышало и его конечную стоимость.

В феврале 2025 года решением СНБО, введенным в действие указом Президента, был принят временный запрет такой практики. Регуляция имела целью обеспечить справедливую конкуренцию на рынке лекарств и снизить финансовое давление на пациентов.

В то же время, по информации источников «Экономической правды» в фармацевтической среде и среди представителей власти, часть аптечных сетей после 1 марта продолжила получать выплаты по маркетинговым схемам вне правового поля. Это, в частности, подтверждено и справкой, которую специальные службы подготовили на имя президента.

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Министерство здравоохранения, СНБО и МВД в ответ на запросы журналистов признали, что контроль за соблюдением запрета маркетинговых договоров не входит в их непосредственные полномочия. Сейчас этот вопрос расследуется полицией в рамках подозрения о нарушении уголовного законодательства.

Нарушение запрета на маркетинг со стороны аптек, по оценкам отраслевых экспертов, может быть не только нарушением конкурентного законодательства, но и угрозой для прозрачности фармрынка и прав пациентов.

Досудебное расследование продолжается. Более подробная информация не разглашается ввиду уголовно-правовых ограничений.

Напомним, после многочисленных обращений врачей, общественных организаций и потребителей, государство предприняло ряд важных шагов для регулирования аптечного рынка. В частности, в феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял ряд решений: одним из них стало ограничение маркетинговых платежей между производителями и аптечными сетями и внедрение Национального каталога цен на лекарственные средства, что позволяет контролировать цены на лекарства и избегать необоснованных наценок со стороны аптечных сетей.

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Кроме того, в рамках государственной инициативы по снижению цен на лекарственные средства ряд отечественных фармацевтических производителей подписали декларацию о добровольном снижении отпускных цен на самые популярные препараты в среднем на 30%.

В то же время Государственная налоговая служба (ГНС) активно проводит проверки аптечных сетей на предмет соблюдения законодательства по налогообложению.

Ранее в «ФАКТАХ» специалист объяснила разницу между СТМ и оригинальными лекарствами.

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