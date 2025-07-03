- 17:04 Запускаем экспериментальный проект муниципального арендного жилья, — Алексей Кулеба
- 16:33 Хотя бы у гроба: король Карл III планирует горькое воссоединение с принцем Гарри и Меган Маркл
- 16:06 В Луганске в результате взрыва погиб бывший «глава администрации» города
- 16:06 Финансовые бонусы и романтические моменты: конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака
- 16:05 Фьюри назвал дату и место третьего боя с Усиком
- 15:42 Миллионы «да»: популярный артист снова женится
- 15:21 Против правил, ради выживания: почему Украина берет в руки запрещенное оружие
- 14:51 Портовые операторы Одессы и Черноморска жалуются на дискриминацию: «Укрзализниця» злоупотребляет монополией
- 14:49 Олимпийского чемпиона из россии жестоко нокаутировали на глазах у Тайсона Фьюри
- 14:22 Вместо танков — дроны и алгоритмы: Украина превратила войну в лабораторию оружия будущего
- 14:11 Россияне ударили среди дня баллистикой по Одессе: есть погибшие
- 14:09 Могут скрывать миллиарды от налоговой: руководитель Национальной антикризисной группы о ситуации на фармрынке
Могут скрывать миллиарды от налоговой: руководитель Национальной антикризисной группы о ситуации на фармрынке
Ведущие аптечные сети Украины могут быть причастны к уклонению от уплаты налогов в крупных масштабах. В частности, большинство аптек в стране юридически оформлены как ФОП, а заработная плата часто передается сотрудникам наличными, чтобы избежать уплаты налогов работодателем. Об этом заявил политолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний. Эксперт прокомментировал официальные данные Государственной налоговой службы Украины, которые ранее обнародовал народный депутат и глава подкомитета по вопросам фармации в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых.
Так, по словам Кузьминых, аптечный бизнес платит лишь 0,2−0,25% от доходов в качестве налога на прибыль, тогда как производители лекарств платят 2−3%, а дистрибьюторы — 1−1,2%. При годовом обороте аптечной отрасли более 200 млрд грн, речь идет о миллиардных потерях для государственного бюджета.
В свою очередь Тарас Загородний подчеркнул, что механизм уклонения от налогов базируется на массовом использовании тарифов для физических лиц-предпринимателей: около 17 из 18 тысяч аптек формально оформлены как ФОП. В 2024 году сети перечислили этим предпринимателям 7,5 млрд грн — это в среднем 37 тысяч грн в месяц на одного, что вызывает подозрения в занижении официальной заработной платы и возможных выплатах «в конвертах». По данным ГНС, средняя задекларированная зарплата в аптеках составляет всего 9 тысяч грн, что вдвое меньше средней по стране.
«Фактически, такие действия — удар от так называемой „мафиозной группировки“ в спину государству, которое направляет значительную часть бюджета на оборону. Пока украинцы платят завышенные цены за лекарства, владельцы аптек наживаются. Это несправедливо и по отношению к военным, которые на фронте ждут снарядов, закупленных за средства налогоплательщиков», — заявил Загородний.
По мнению эксперта, эти вопросы должны стать предметом тщательного изучения со стороны налоговой и правоохранительных органов, поскольку именно такая неконтролируемость фармацевтического рынка стала главной причиной введения СНБО и Офисом президента жесткого регулирования розничной торговли медицинскими препаратами — в частности, запрета на маркетинговые платежи аптекам от производителей.
В настоящее время правительственная инициатива по контролю за ценообразованием на лекарства уже дает первые результаты: за три месяца, по данным Минздрава, пациенты сэкономили 832 млн грн.
«Больше всего возмущает, что налоги, вероятно, не платят именно владельцы аптечных сетей — состоятельные люди, некоторые из них входят в списки Forbes. И это во время полномасштабной войны», — подчеркнул Загородний.
Напомним, Антимонопольный комитет Украины ведет расследование вероятного сговора пяти крупнейших аптечных сетей, которые сейчас контролируют более 70% рынка. По оценкам регулятора, такая концентрация создает условия для завышения цен и вытеснения более дешевых препаратов с полок.
Напомним, в 2024 году украинцы переплатили за лекарства 30 млрд из-за аптечного маркетинга.55
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно