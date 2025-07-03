Могут скрывать миллиарды от налоговой: руководитель Национальной антикризисной группы о ситуации на фармрынке

Ведущие аптечные сети Украины могут быть причастны к уклонению от уплаты налогов в крупных масштабах. В частности, большинство аптек в стране юридически оформлены как ФОП, а заработная плата часто передается сотрудникам наличными, чтобы избежать уплаты налогов работодателем. Об этом заявил политолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний. Эксперт прокомментировал официальные данные Государственной налоговой службы Украины, которые ранее обнародовал народный депутат и глава подкомитета по вопросам фармации в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых.

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Так, по словам Кузьминых, аптечный бизнес платит лишь 0,2−0,25% от доходов в качестве налога на прибыль, тогда как производители лекарств платят 2−3%, а дистрибьюторы — 1−1,2%. При годовом обороте аптечной отрасли более 200 млрд грн, речь идет о миллиардных потерях для государственного бюджета.

В свою очередь Тарас Загородний подчеркнул, что механизм уклонения от налогов базируется на массовом использовании тарифов для физических лиц-предпринимателей: около 17 из 18 тысяч аптек формально оформлены как ФОП. В 2024 году сети перечислили этим предпринимателям 7,5 млрд грн — это в среднем 37 тысяч грн в месяц на одного, что вызывает подозрения в занижении официальной заработной платы и возможных выплатах «в конвертах». По данным ГНС, средняя задекларированная зарплата в аптеках составляет всего 9 тысяч грн, что вдвое меньше средней по стране.

«Фактически, такие действия — удар от так называемой „мафиозной группировки“ в спину государству, которое направляет значительную часть бюджета на оборону. Пока украинцы платят завышенные цены за лекарства, владельцы аптек наживаются. Это несправедливо и по отношению к военным, которые на фронте ждут снарядов, закупленных за средства налогоплательщиков», — заявил Загородний.

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По мнению эксперта, эти вопросы должны стать предметом тщательного изучения со стороны налоговой и правоохранительных органов, поскольку именно такая неконтролируемость фармацевтического рынка стала главной причиной введения СНБО и Офисом президента жесткого регулирования розничной торговли медицинскими препаратами — в частности, запрета на маркетинговые платежи аптекам от производителей.

В настоящее время правительственная инициатива по контролю за ценообразованием на лекарства уже дает первые результаты: за три месяца, по данным Минздрава, пациенты сэкономили 832 млн грн.

«Больше всего возмущает, что налоги, вероятно, не платят именно владельцы аптечных сетей — состоятельные люди, некоторые из них входят в списки Forbes. И это во время полномасштабной войны», — подчеркнул Загородний.

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Напомним, Антимонопольный комитет Украины ведет расследование вероятного сговора пяти крупнейших аптечных сетей, которые сейчас контролируют более 70% рынка. По оценкам регулятора, такая концентрация создает условия для завышения цен и вытеснения более дешевых препаратов с полок.

Напомним, в 2024 году украинцы переплатили за лекарства 30 млрд из-за аптечного маркетинга.

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