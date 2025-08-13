Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага

С начала августа осложнилась ситуация в прифронтовом Херсоне, что особенно заметно из-за ударов по Островскому мосту, ведущему в микрорайон Корабел. В то же время эта активность вовсе не означает попытки штурма областного центра оккупантами.

ВІДЕО ДНЯ

Такое мнение «ФАКТАМ» высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, по мнению которого стоит говорить скорее об очередной информационно-психологической операции противника. Последняя является далеко не первой в ряду подобных и к тому же совпадает по времени с запланированной встречей президента США Дональда Трампа и владимира путина.

Так, эксперт отмечает, что в последнее время ситуация вокруг Херсона осложнилась — по причине повреждения моста были эвакуированы 1800 мирных жителей. Как напоминает Дмитрий Снегирев, Херсон, захваченный в первые дни российского вторжения и утраченный оккупантами в ноябре 2022 года, остается одной из главных целей путина в этом конфликте.

Периодически в информационном пространстве возникали громкие предупреждения о наступлении на Херсон, что происходило в декабре 2024-го и мае 2025-го. Но, как отмечает Дмитрий Снегирев, все они оказывались скорее «фейками». Так, вместо 300 лодок для переправы общее количество российских лодок по всей оккупированной части Херсонщины и Николаевщины, а также на островах Днепра не превышает сотни. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин в комментарии журналисту Андрею Цаплиенко, опровергая данные о подготовке оккупантами штурма правобережья Херсонщины.

РЕКЛАМА

«И вот сейчас снова наблюдается информационная волна. Причем ее активно раскручивают уже не западные СМИ, а российские, — подчеркивает Снегирев. — Все российские федеральные каналы педалируют тему „возвращения Херсона“ и подготовки к десантной операции. Формальным поводом стал удар по мосту, соединяющему Корабельный микрорайон с городом. Однако мост не разрушен. Сами россияне признавали, что удары ФАБами по мосту, соединяющему район Корабел (Остров) с остальным Херсоном, не могут его разрушить».

Также собеседник «ФАКТОВ» напоминает, что, кроме автомобильного моста, есть и железнодорожный через реку Кошеву. Но даже если они этот мост уничтожат, логистика не будет прервана в классическом понимании, отчего и возникает вывод, что вся эта история с мостом и, соответственно, возможностью захвата микрорайона Корабел — это не более чем активная операция в информационном пространстве.

При этом десантной операции россиян будет противодействовать ширина Днепра в этом месте — более километра. На такое расстояние переброска даже разведывательно-диверсионной группы — сложная задача, ведь украинская разведка и технические средства контроля позволяют мгновенно выявлять такие передвижения. А на открытой местности, без логистики, такие группы не могут долго находиться: нет ни подвоза боеприпасов, ни эвакуации раненых.

РЕКЛАМА

Примером того, что может произойти, эксперт назвал масштабную украинскую десантную операцию в Крынках, которая завершилась невозможностью закрепиться из-за постоянного огневого контроля со стороны оккупационной армии.

Примечательно, что новая волна информации появилась не случайно, а именно: в момент встречи Виткоффа и активизации дипломатических усилий США. Соответственно, активизация в первую очередь — в информпространстве и направлена на США. Мол, россия не отказалась от полного контроля над Херсонской областью. И это все укладывается в пазлы картины рф.

«Таким образом, кремль пытается продемонстрировать, что без учета его „новых территориальных реалий“ война не закончится. И что Херсон — не предмет переговоров, а „уже русская земля“, с которой рф не отступит, потому что это запрещает Конституция. Это попытка поднять ставки. рф четко показывает: или все или ничего. Они не готовы ни на какие уступки, и вся нынешняя информационная кампания лишь часть этого сценария», — резюмирует Дмитрий Снегирев.

«ФАКТЫ» недавно рассказали, как живут в Херсоне под ежедневными обстрелами оккупантов.

РЕКЛАМА

Фото: ASTRA

118

Читайте нас в Facebook