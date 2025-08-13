Витражная роспись украинской художницы Марии Румиловой поражает изяществом и утонченностью. Ценители ее работ живут не только в Украине, но и в разных странах мира. Сегодня речь пойдет о расписанных ею фонарях. У каждого из них есть своя интересная история. Прежде чем читать статью, стоит полюбоваться росписью каждого фонаря и вдохновиться этой красотой. В интервью «ФАКТАМ» Мария Румилова рассказала о созданной ею серии фонарей, которые завораживают узорами.

«Расписывая стекло, не имеешь права на ошибку: исправить что-то сложно, а иногда невозможно»

— Вот фонарь с анемонами (фото в заголовке), — рассказывает Мария Румилова. — Он — будто сад, расцветший в сумерках. Вечером превращается в невероятную живую картину. Когда внутри фонаря зажигается свет, происходит чудо. Лепестки цветов словно начинают дышать… А днем этот фонарь — как нежное упоминание о тех замечательных неповторимых мгновениях.

Фонарь с анемонами – одна из лучших работ Марии Румиловой

— Красота!

— Свежестью лепестков и утренним воздухом дышит фонарь «Весенний свет». Он нежный и утонченный, как дыхание весны. Этот фонарь дарит свет, который не ослепляет, а обнимает. Я представляю его на подоконнике в комнате, где тихо, где все еще спит, кроме цветов и света, проходящего сквозь них.

Впечатляет красотой и изысканностью фонарь «Весенний свет»

А вот фонарь «Волшебный лес». Он — словно окно в лес, который никогда не видел людей, но помнит сны. Здесь не просто изображены деревья — здесь сохранено настроение. То самое, когда ты стоишь среди сосен в предзимье, а небо постепенно темнеет, становится фиолетовым и глубоким, как мысль, которую невозможно выразить вслух. В этом фонаре есть свет, который не только греет, а останавливает — заставляет всматриваться. Тени, которые он отбрасывает на стены, — это ветки, рассказывающие историю молча. Я представляла его на подоконнике в зимний вечер, когда дома тихо, за окном хлопья снега, а дома — уют, чай и покой.

Фонарь «Волшебный лес» – это сказка

— Как долго работаете над фонарем?

— Обычно сам процесс создания фонаря занимает 2−3 дня, но еще нужно сделать эскиз, подобрать цвета, подготовить стекло. Краска высыхает долго — около 48 часов. Для меня это не просто время ожидания, это время наблюдения. Иногда цвета ведут себя иначе, чем я ожидаю.

— Что самое сложное в работе?

— Возможно, вы удивитесь, но самое сложное — не начать работу, а остановиться. Поскольку каждый цветок, каждый элемент может «просить» еще немного цвета, еще капельку блеска. А искусство — это еще и умение вовремя остановить себя. Технически же самое сложное — четко выводить контуры и создавать плавные цветовые переходы. Расписывая стекло, не имеешь права на ошибку: исправить что-то сложно, а иногда — невозможно.

— Какой фонарь ваш любимый?

— Один из них — «Сказочный лес», на дверце которого есть изображение, созданное по мотивам «Властелина колец». Нежный, глубокий, он имеет вид ворот в волшебное пространство, которое светится изнутри спокойствием и надеждой. Я очень люблю сочетание цветов в этой работе — фиолетовые ночные тени, бирюза тишины, мягкое золото, которое вспыхивает в центре и, как компас, не дает заблудиться в темноте.

Фонарь Марии Румиловой «Сказочный лес» словно настраивает на ожидание чудес

А вот эльфийский лесной фонарик. Он как эхо сказочного мира. В нем живет свет, помнящий древние леса, изящные башни из листьев и шепот тех, кто говорил на языке ветра. На дверце я разместила узор, вдохновленный фильмом «Властелин колец», — свет вечерней звезды. Когда зажигается огонек внутри, в комнате создается особая сказочная атмосфера.

Такой фонарь создает в помещении сказочную атмосферу.

— Почему именно этот фильм стал для вас источником вдохновения?

— Он не просто история о приключениях. Для меня «Властелин колец» — это гимн свету, который живет даже в самые темные времена. Этот фильм — напоминание о том, что искусство, как и жизнь, — это путешествие. И свет в этом путешествии всегда с тобой. Даже когда кажется, что ты идешь сквозь тьму.

«Каждый фонарь, который я создаю, — мой способ сделать мир хоть немного светлее»

— Где лучше располагать такие фонари?

— Они прежде всего для домашнего интерьера или для тех мест во дворе, где есть защита от дождя и ветра, например, для беседки. Это обусловлено тем, что краски плохо воспринимают влагу. Если изделие будет долгое время находиться во влажном помещении (например, в ванной комнате), то со временем краска может отслоиться от поверхности. Лучшее место для фонаря — то, где наконец можно отдохнуть от повседневного шума и суеты: на подоконнике, в спальне, в уголке для чтения, на уютной веранде.

— Как ухаживать за таким фонарем?

— Уход — это часть любви к вещи. Он совсем не сложен, но важен. Стекло с росписью надо протирать только мягкой сухой или слегка влажной тканью — без спирта и агрессивных средств. Фонарь не следует оставлять надолго под прямыми солнечными лучами или на морозе. Как и любое произведение ручной работы, оно не для испытаний, а для красоты.

«Мечтаю создать маленькую студию, куда люди смогут приходить и восстанавливаться, любуясь красотой»

— Какие ваши любимые афоризмы о фонарях?

— Для меня фонарь — не просто источник света, а символ того, что несет тепло даже тогда, когда вокруг темно. Именно поэтому я очень люблю высказывания, в которых свет не только физическое явление, но и состояние души. К примеру, Конфуций говорил, что лучше зажечь маленькую свечу, чем проклинать тьму. Это изречение мне особенно близко. Он об ответственности: о том, что даже маленькое действие важнее бессильной жалобы. Каждый фонарь, который я создаю, — это мой способ сделать мир хоть немного светлее.

— Декорируете ли люстры, светильники, посуду?

— Я не расписываю люстры и светильники, но, возможно, когда-нибудь попробую это сделать. А посуду расписывала. Это были нежные свадебные бокалы с узором. Я их подарила своей подруге на свадьбу, и она была очень довольна.

— Мария, какова ваша творческая мечта?

— Я мечтаю о светлой мастерской из природных материалов с большими окнами — возможно, где-то на краю леса или у воды. Там, где много света и тишины, а рядом цветут красивые цветы. Это место, где можно было бы работать, с утра вдохновляясь окружающей природой. Еще я мечтаю создать маленькую студию, куда люди смогут приходить и восстанавливаться, любуясь красотой.

— А какое ваше творческое кредо?

— Я верю в чудеса, мечтаю и творю с любовью в сердце.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Мария Румилова рассказала о своей новой серии подвесок с витражной росписью.



Фото из альбома Марии Румиловой

