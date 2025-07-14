«С моими витражными часами не раз случались чудеса», - художница Мария Румилова

Витражная роспись — искусство, которое никого не оставляет равнодушным. Росписи, которые создает на стекле украинская художница Мария Румилова, утонченные и изысканные. Ее работы известны не только в Украине, но и во многих странах мира. В интервью «ФАКТАМ» Мария Румилова рассказала о своей серии витражных часов, поражающих красотой.

«Витраж позволяет чувствовать течение времени через цвет, свет, эмоцию»

— Вот настенные часы «Полет колибри», выполненные в технике витражной росписи на матовом стекле (фото в заголовке), — рассказывает Мария Румилова. — Сюжет — три колибри в полете среди цветущих ветвей — передает легкость, динамику и гармонию природы. Изысканное сочетание пастельных и насыщенных цветов создает эффект глубины и световой игры, что усиливается полупрозрачной фактурой стекла. У этих часов удивительная история. Их владелица, проживающая в США, рассказывала мне, что в тот день, когда часы появились в ее доме, в сад прилетела колибри и словно заглядывала в окно.

ВІДЕО ДНЯ

— Красота!

— Невероятно нежные часы «Полевые цветы». Центральный золотистый круг скрывает механизм. От него расходятся тонкие стебли полевых цветов, как лучи света, оживляющие пространство вокруг. Матовый фон придает работе глубину, а прозрачные стеклянные бусины и мелкие стразы по кругу дают нежный блеск. Эти часы наполняют интерьер мягким медитативным настроением.

РЕКЛАМА

Часы «Полевые цветы» наполняют пространство медитативным настроением

— Какая работа самая сложная в воплощении?

— Часы «Фантазийный цветок». Цветок нарисован витражными красками по фигурно вырезанному стеклу, что требует особого мастерства. За счет игры тени и света создается эффект объемности.

Часы «Фантазийный цветок» – одна из лучших работ Марии Румиловой

РЕКЛАМА

— В чем особенности создания витражных часов?

— Чтобы создать стеклянные часы, нужно продумать, каким образом можно спрятать часовой механизм, чтобы его не было видно сквозь стекло. Для этого делаю в центре непрозрачный золотистый круг, гармонично сочетающийся с другими изображениями. Также особое внимание уделяю выбору часового механизма. Он должен быть с бесшумным ходом стрелок. Для меня часы — это не просто вещь, отмеряющая время, они олицетворяют неповторимые мгновения жизни. Витраж позволяет чувствовать течение времени через цвет, свет, эмоцию.

«Важно, чтобы свет оживлял краски»

— Где лучше размещать такие часы?

— Там, где вы будто хотите остановить мгновение: в тихом уголке для чтения, на светлой кухне или в прихожей — как нежное приветствие для каждого, кто входит. Важно, чтобы свет оживлял краски. Тогда часы станут не только предметом, но и собеседником в вашем доме. С моими часами не раз случались настоящие чудеса. Часы с попугаями выбрала мама для своей дочери, которой было всего пять лет. Они были в нежно-розовых, кремовых и небесно-голубых тонах. На них были изображены два попугая на цветущих веточках. Через несколько недель женщина написала мне письмо: «Моя дочь раньше каждое утро просыпалась в слезах — не хотела идти в детский сад. А теперь каждое утро смотрит на часы и говорит: «Мама, птички уже проснулись — значит, пора вставать и мне». Эти птички стали для нее друзьями. И я подумала: «Сколько у нас в жизни вещей, которые вроде бы ничего не значат, но на самом деле держат нас в равновесии». Эти часы будто каждое утро «говорили» ребенку, что все будет хорошо.

РЕКЛАМА

— Какие часы ваши любимые?

— «Лесная сказка». Узор из изящных веточек и листьев образует органичный круг, наполняющий пространство спокойствием и гармонией. Глянцевый орнамент на матовом стекле создает тонкую игру фактур — будто луч света проходит сквозь утреннюю росу. По кругу — зеленая окантовка, обрамляющая композицию, вместо цифр — двенадцать стеклянных листочков, которые улавливают свет и придают работе естественную ритмику. Это часы, которые не просто отмеряют время, а погружают в атмосферу лесной сказки. Работа повествует об измерении времени в природе. Например, листочки не распускаются на веточках сразу, а ждут своего момента. Такие часы советую вешать в тех комнатах, где люди ищут покоя. В них нет суеты. Это тишина, которая не пугает, а обнимает, создает атмосферу лесной сказки. В них нет ни одного лишнего элемента. Каждая веточка «прорастала» на стекле, как и в природе, — неспешно, с уважением, создавая интересный узор.

Часы «Лесная сказка» словно погружают в атмосферу лесной сказки

— Сказочно!

— Еще одни мои любимые часы — «Подводный мир». Эти часы для меня — как погружение в покой. Они особенны тем, что передают не просто морскую тему, а ощущение безграничного пространства, где время идет совсем иначе. Море не торопится. Мне очень близки морские образы — они чисты, как детство. Рыбки, звезды, кораллы, ракушки — каждый элемент здесь дышит глубиной, молчаливой сказкой, которая разворачивается не словами, а светом. Два дельфина изображены в спокойном танце среди кораллов, ракушек и морских звезд. Цветовая палитра — оттенки синего и серого — навевает спокойствие и гармонию.

«Подводный мир» - часы, которые очаровывают красотой

«Не все минуты одинаковые. Есть те, в которых есть любовь, — и именно они становятся настоящим сокровищем»

— Какие ваши любимые афоризмы о времени?

— Мне всегда было интересно, как выдающиеся люди его чувствовали. Вот несколько высказываний, которые стали для меня личными. Например, французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Время, проведенное с твоей розой, и делает его особенным». Для меня это напоминание, что не все минуты одинаковы. Есть те, в которых есть любовь, и именно они становятся настоящим сокровищем. А американский политик и дипломат Бенджамин Франклин писал: «Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, время стоит дорого». Я вспоминаю эту фразу, когда не могу собраться, чтобы начать работу. Она мотивирует. Иногда небольшое усилие открывает новую энергию. А промедление — это всегда потеря вдохновения.

Каждые часы художницы – настоящий шедевр

— Какие еще прикладные предметы превращаете в произведения искусства?

— Очень люблю создавать фонари. Для меня они не просто предметы. Это маленький дом для света. Фонарь будто рассказывает истории, когда наступает вечер. Днем он просто красивый, а вечером начинает жить по-другому. Именно поэтому я люблю с ним работать, потому что фонарь умеет быть двумя вещами одновременно — спокойствием и праздником.

Когда расписываю фонарь, всегда представляю, как он светится в чьем-то доме — на тумбочке, столе или подоконнике. Я стараюсь создать не просто декор, а атмосферу. Бывает, что внутри обычная свеча или гирлянда, но когда свет проходит сквозь цветное стекло, — это уже не просто свет. Это настроение, создающее цветные блики на стенах.

Ранее Мария Румилова рассказывала «ФАКТАМ» о своей серии работ «Лето, которое не проходит».

Фото из альбома Марии Румиловой

340

Читайте нас в Facebook