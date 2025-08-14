«ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча

В среду, 13 августа, на арене «Фриули» в итальянском Удине состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором 12-килограммовый трофей и солидные призовые разыграли победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» и триумфатор Лиги Европы английский «Тоттенхэм».

Суперкубок УЕФА

«ПСЖ» (Франция) — «Тоттенхэм» (Англия) — 2:2 (Ли, 85, Рамуш, 90+4 — ван Де Вен, 39, Ромеро, 48).

На первый в истории клуба Суперкубок УЕФА чемпион Франции вышел без своего основного голкипера итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, со скандалом покидающего команду Луиса Энрике, и своего летнего новичка — 22-летнего защитника сборной Украины Ильи Забарного, которого не успели включить в заявку на поединок (при этом он прилетел вместе с командой в Италию).

Тем не менее, оставаться без второго подряд трофея (в финале клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» был разгромлен «Челси» — 3:0) парижане были не намерены. Хотя за спиной у них была всего одна неделя подготовки к сезону. Только вот у «Тоттенхэма» с новым главным тренером — датчанином Томасом Франком — были свои виды на трофей. В первом тайме лондонцы не только не позволили именитому оппоненту хотя бы раз пробить в створ ворот, но и сами отличились в атаке, когда расторопнее других в штрафной площадке парижан оказался нидерландский защитник ван Де Вен — 0:1.

«А чем я хуже?» — подумал, видимо, еще один игрок центра обороны англичан аргентинец Ромеро, в начале второго тайма точно пробивший головой — 0:2.

Времени на исправление ситуации у «ПСЖ» было с лихвой, и парижские звезды усилиями корейца Ли и португальца Рамуша спасли, казалось, безропотно проигранный поединок — 2:2.

Судьбу трофея решала серия послематчевых пенальти, в которой у французов сплоховал Витинья, а у англичан — ван Де Бек и Тель. 4:3 в пользу «ПСЖ».

Седьмой год подряд обладателем Суперкубка УЕФА стал победитель Лиги чемпионов, а сильнейшая команда Лиги Европы. «ПСЖ» впервые добыл трофей и заработал 5 млн евро призовых от УЕФА (лондонцам достались 4 миллиона).

Кстати, со следующего розыгрыша Суперкубок УЕФА может быть преобразован в турнир с участием четырех команд, сообщает Telegraph Football. Высока вероятность, что турнир при измененном формате будут проводить за пределами Европы, например, в США или на Ближнем Востоке. Планируется, что обновленный турнир будет состояться из полуфинальной стадии и финала.

На данный момент нет информации о том, какие команды получат приглашение для участия в турнире, помимо победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, как это происходит сейчас.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом сезоне Суперкубок УЕФА достался мадридскому «Реалу».

Фото AFP



