Пытки украинских военнопленных: на теле защитника мучители выжгли надпись «слава россии»

По данным СМИ, от пыток в российском плену погибли более 200 украинских защитников. Недавно сеть шокировала фотография украинского военного, вернувшегося домой в рамках обмена военнопленными. На его теле, покрытом бесчисленными шрамами, российские каратели вырезали надпись «слава россии». Фотографию обнародовало издание Clash Report.

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На теле пленника, покрытом многочисленными шрамами, российские мучители вырезали надпись "слава россии"

По данным представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, фотография украинского военнопленного, на теле которого российские оккупанты выжгли надпись «слава россии», настоящая.

Юсов в эфире национального телемарафона рассказал, что этот случай не связан с последним обменом пленными, а произошел раньше. Врач одного из региональных медицинских центров, осматривавший освобожденного военного, не выдержал и сделал фото, которое затем попало в сеть.

Юсов отметил, что 90% украинских военных, которых освободили из российского плена, подверглись нарушениям условий содержания. Это недостаточное питание, которое приводит к критической потере веса, отсутствие медицинской помощи, физические и психологические пытки.

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Украина тщательно документирует все случаи пыток, чтобы передать их международным организациям и использовать в будущих судебных процессах.

Юсов подчеркнул, что важно, чтобы это фото увидел весь мир, ведь оно является свидетельством жестокости российских оккупантов.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю «азовца» Геннадия Харченко, проведшего в российском плену почти два с половиной года.

Фото в заголовке: Telegram-канал Координационного штаба по обращению с военнопленными

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