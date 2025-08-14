Северная Корея поставляет россии «рабов»: в каких условиях их содержат

Тысячи северокорейцев отправляют не только воевать на стороне россии, но и на работу в рф в условиях, подобных рабству. На такой шаг путин пошел, чтобы восполнить огромный дефицит рабочей силы, обострившийся из-за вторжения в Украину, пишет издание BBC.

ВІДЕО ДНЯ

Журналисты опросили шестерых северокорейских рабочих, бежавших из россии, а также южнокорейских чиновников, исследователей и тех, кто помогал спасать рабочих. Они подробно рассказали, как мужчины работают в «ужасных» условиях и как северокорейские власти усиливают контроль над рабочими, чтобы предотвратить их бегство.

Один из рабочих Джин рассказал BBC, что когда он прилетел в россию, его сопровождал от аэропорта до строительной площадки агент службы безопасности Северной Кореи, который приказал ему ни с кем не разговаривать и ни на что не смотреть.

«Внешний мир — наш враг», — сказал ему агент. Джин добавил, что его сразу отправили на строительство многоэтажных домов, работать заставляли более 18 часов в сутки.

РЕКЛАМА

Все шесть рабочих описывали одинаково тяжелые рабочие дни — просыпались в 6 утра и строили до 2 часов ночи следующего дня, имея всего два выходных в год.

«Утром отказывали руки, не мог их развести, был парализован после работы предыдущего дня. Некоторые люди оставляли свою работу, чтобы спать днем или засыпали стоя, но надзиратели находили их и избивали. Это было действительно так, будто мы умирали, — рассказали рабочие. — Ночью свет выключали, и мы работали в темноте, почти без средств техники безопасности».

Беглецы рассказали, что рабочие днем и ночью находятся на своих строительных площадках, где за ними наблюдают агенты департамента государственной безопасности Северной Кореи. Они спят в грязных, переполненных транспортных контейнерах, кишащих насекомыми, или на полу недостроенных многоквартирных домов, закрыв дверные рамы брезентом, чтобы не замерзнуть.

РЕКЛАМА

В прошлом десятки тысяч северокорейцев работали в россии, зарабатывая средства для северокорейского лидера Ким Чен Ина и его режима, испытывающего трудности с финансированием. Затем в 2019 году ООН запретила странам использовать этих работников, чтобы перекрыть финансирование Кима и остановить создание им ядерного оружия. То есть большинство рабочих вернули домой.

Но в прошлом году в россию было отправлено более 10 000 рабочих, а в этом году ожидается еще больше, по словам представителя южнокорейской разведки, пообщавшегося с BBC на условиях анонимности. В общей сложности Пхеньян передаст москве более 50 000 работников.

Данные российского правительства показывают, что в 2024 году в страну въехало свыше 13 000 северокорейцев, что в 12 раз больше, чем в прошлом году. Почти 8000 из них въехали по студенческим визам. Но, по словам представителя разведки и экспертов, это тактика, используемая россией для обхода запрета ООН.

В июне Сергей Шойгу впервые признал, что 5000 северокорейцев будут направлены на восстановление Курщины.

РЕКЛАМА

Южнокорейский чиновник сказал журналистам, что также очень вероятно, что некоторые северокорейцы в скором времени будут направлены на восстановление на оккупированных россией украинских территориях.

«россия сейчас испытывает острую нехватку рабочей силы, и северокорейцы предлагают идеальное решение. Они дешевы, трудолюбивы и не попадают в неприятности», — сказал Андрей Ланьков, профессор Университета Кукмин в Сеуле и известный эксперт по северокорейско-российским отношениям.

Как только мужчины осознают реальность тяжелой работы, отсутствия оплаты и свое ужасное рабское положение, они пытаются сбежать.

Ранее аналитики оценили состояние экономики россии и как долго она сможет воевать.

210

Читайте нас в Facebook