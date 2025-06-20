Северная Корея хочет направить в россию до 25 тысяч работников для изготовления беспилотников

Пхеньян и москва могут еще больше углубить свое военное сотрудничество. Северная Корея рассматривает возможность командировки до 25 000 рабочих в рф для строительства завода по производству беспилотников. Об этом сообщает японский общественный вещатель NHK со ссылкой на дипломатические источники на Западе и в россии.

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Согласно сообщению, рабочие имеют целью увеличить производство в обмен на обучение эксплуатации беспилотников. Завод, расположенный в специальной экономической зоне Алабуга в центральной российской Республике Татарстан, уже не раз атаковали украинские дроны.

Известно, что там работает завод по сборке беспилотников Shahed, разработанных в Иране. Недавно москва объявила, что Северная Корея направит 6000 военных инженеров и строительных войск в Курскую область россии. Северокорейские солдаты раньше воевали там вместе с российскими войсками против украинских бойцов и понесли огромные потери. Так что теперь россия и КНДР ищут скрытые способы вербовать военных из Северной Кореи.

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