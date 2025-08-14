- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Петрожицкая не переживет: сеть отреагировала на новость от Поляковой
Популярная певица Оля Полякова, заявившая, что ее ничто не может остановить, удивила новостью. Артистка сообщила, что снова снялась в полнометражном кино.
Напомним, накануне полномасштабного вторжения, в 2021 году вышел фильм «Звезды по обмену», главные роли в котором сыграли Оля Полякова и Михаил Хома.
На своей странице в социальной сети Полякова рассказала, что ее героиня Поля Молякова возвращается уже в новой кинокомедии «Родительское собрание». Артистка выложила фотографии со съемок, на которых позирует в ярком концертном наряде.
«Поля Молякова возвращается в кино, — написала Полякова. — На этот раз в комедии „Родительское собрание“. Моя героиня — не только со сцены, а… со школьного чата. И поверьте, это еще тот концерт».
Подписчики отреагировали на новость, добавив, что ждут премьеру.
«Петрожицкая не переживет» , — написали в сети, намекая на актрису Дарью Петрожицкую, которая раньше высказывалась за участие в съемках профессиональных актеров.
«Похоже, что имя роли как в „Звездах по обмену“, ждем премьеры, королева ночи» , — добавили в комментариях.
«Это будет огонь» , — поделились ожиданиями.
Напомним, недавно 20-летняя дочь Оли Поляковой вышла замуж.420
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа