Петрожицкая не переживет: сеть отреагировала на новость от Поляковой

Популярная певица Оля Полякова, заявившая, что ее ничто не может остановить, удивила новостью. Артистка сообщила, что снова снялась в полнометражном кино.

Напомним, накануне полномасштабного вторжения, в 2021 году вышел фильм «Звезды по обмену», главные роли в котором сыграли Оля Полякова и Михаил Хома.

На своей странице в социальной сети Полякова рассказала, что ее героиня Поля Молякова возвращается уже в новой кинокомедии «Родительское собрание». Артистка выложила фотографии со съемок, на которых позирует в ярком концертном наряде.

«Поля Молякова возвращается в кино, — написала Полякова. — На этот раз в комедии „Родительское собрание“. Моя героиня — не только со сцены, а… со школьного чата. И поверьте, это еще тот концерт».

Подписчики отреагировали на новость, добавив, что ждут премьеру.

«Петрожицкая не переживет» , — написали в сети, намекая на актрису Дарью Петрожицкую, которая раньше высказывалась за участие в съемках профессиональных актеров.

«Похоже, что имя роли как в „Звездах по обмену“, ждем премьеры, королева ночи» , — добавили в комментариях.

«Это будет огонь» , — поделились ожиданиями.

Напомним, недавно 20-летняя дочь Оли Поляковой вышла замуж.

