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Шоу-бизнес

Не остановится ни перед чем: Оля Полякова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля

18:53 16 мая 2025
Оля Полякова на красной дорожке Каннского фестиваля

Популярная певица Оля Полякова, которая возвращается на телевидение, прошла по красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля. На своей странице в социальной сети артистка выложила фотографии и рассказала, чего ей стоил этот выход. Оказалось, что, чтобы успеть, Оля была вынуждена краситься прямо в самолете. А позже, добираясь до Канн, попала в небольшое дорожное происшествие и получила ссадину на носу.

«Макияж — в самолете, переодевание — на парковке, маленькая авария… — написала певица. — А уже через несколько минут я шла по красной дорожке Каннского кинофестиваля как ни в чем не бывало».

Для выхода Полякова выбрала нежно-розовое платье от украинского бренда, созданное вручную.

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Подписчики отреагировали на появление певицы в Каннах.

«Эту женщину ничего не остановит!» — написали в комментариях.

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«Наши украинские женщины не остановятся ни перед чем! - отреагировали на событие. - Для нас нет препятствий!«

Ранее певица отреагировала на старый хит Виталия Козловского.

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