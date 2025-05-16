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- 16.05 18:53 Не остановится ни перед чем: Оля Полякова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Не остановится ни перед чем: Оля Полякова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Популярная певица Оля Полякова, которая возвращается на телевидение, прошла по красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля. На своей странице в социальной сети артистка выложила фотографии и рассказала, чего ей стоил этот выход. Оказалось, что, чтобы успеть, Оля была вынуждена краситься прямо в самолете. А позже, добираясь до Канн, попала в небольшое дорожное происшествие и получила ссадину на носу.
«Макияж — в самолете, переодевание — на парковке, маленькая авария… — написала певица. — А уже через несколько минут я шла по красной дорожке Каннского кинофестиваля как ни в чем не бывало».
Для выхода Полякова выбрала нежно-розовое платье от украинского бренда, созданное вручную.
Подписчики отреагировали на появление певицы в Каннах.
«Эту женщину ничего не остановит!» — написали в комментариях.
«Наши украинские женщины не остановятся ни перед чем! - отреагировали на событие. - Для нас нет препятствий!«
Ранее певица отреагировала на старый хит Виталия Козловского.1582
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