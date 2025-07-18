Скоро Оля будет бабушкой: сеть отреагировала на свадьбу дочери Поляковой

Дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно сообщила о помолвке, уже вышла замуж. На своей странице в социальной сети 20-летняя девушка выложила фотографию с возлюбленным — американским музыкантом Эденом Пассарелли — с церемонии обмена кольцами.

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«Ну что, только поженились», — написала Мария под видео.

На фотографиях невеста в короткой юбке с рюшами и спортивных сандалиях. Некоторые подписчики предположили, что Мария беременна.

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«Счастья!!! — написали в комментариях. — Скоро Оля будет бабушкой! Виден животик!»

На своей странице поздравила молодоженов и Оля Полякова.

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«Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! — написала певица. — Потому что они с детства знают, что это — самое ценное. Любите своих деток. Обнимайте. Воспитывайте с теплом. Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая доченька, я так тобой горжусь».

Полякова добавила в комментариях, что Маруся воспитана папой в большой любви.

«Маруся! — обратилась Оля к дочери. — Не зря папа тебя вылюбил и выпестовал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует, поддерживает и боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью».

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Ранее Полякова поразила появлением на красной дорожке.

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