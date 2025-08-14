41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
Здоровье и медицина

В Одессе «зацвело» море: экологи рассказали, чем это опасно для здоровья отдыхающих

17:41 14 августа 2025
В Одессе цветет море. Фото Государственной экологической инспекции

В Государственной экологической инспекции, где ранее предупреждали о проникновении в Черное море серебристого тетраодона, который является смертельно ядовитым инвазивным видом рыбы, фиксируют массовое цветение моря у одесского побережья. Причина — повышенное содержание в воде вредных веществ

«Последние недели жители Одессы и отдыхающие на пляжах наблюдают значительное скопление водорослей, которые волнами прибивают к побережью. Вода в прибрежной зоне приобретает зеленый, грязно-желтый или коричневый оттенок. Государственные инспекторы отобрали пробы морской воды в пределах города, в местах, где водоросли создают практически сплошной слой на поверхности», — отмечают в инспекции и называют вещества, содержание которых превысило нормы.

Это:

  • Взвешенные вещества — в 1,5 раза больше нормы, следствием чего является ухудшение прозрачности воды, уменьшение проникновения света и влияние на фотосинтез водных растений.
  • Азот аммонийный — в 5,5 раза больше нормы. Это токсическое соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Он опасен для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к мору рыбы.

«Избыток питательных веществ в воде способствует процессу эвтрофификации — так называемому „цветению“ моря, которое сопровождается дефицитом кислорода и ухудшением состояния морской экосистемы», — добавили экологи.

Напомним, что ранее украинские экологи фиксировали пятна мазута, которые достигли нацпарка «Тузловские лиманы». Этот мазут вылился из российских танкеров, потерпевших крушение в Черном море в конце прошлого года. Вылившийся мазут загрязнил и крымское побережье, и российские пляжи на берегу моря.

Фото со страницы Государственной экологической инспекции

132

