- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
В Одессе «зацвело» море: экологи рассказали, чем это опасно для здоровья отдыхающих
В Государственной экологической инспекции, где ранее предупреждали о проникновении в Черное море серебристого тетраодона, который является смертельно ядовитым инвазивным видом рыбы, фиксируют массовое цветение моря у одесского побережья. Причина — повышенное содержание в воде вредных веществ
«Последние недели жители Одессы и отдыхающие на пляжах наблюдают значительное скопление водорослей, которые волнами прибивают к побережью. Вода в прибрежной зоне приобретает зеленый, грязно-желтый или коричневый оттенок. Государственные инспекторы отобрали пробы морской воды в пределах города, в местах, где водоросли создают практически сплошной слой на поверхности», — отмечают в инспекции и называют вещества, содержание которых превысило нормы.
Это:
- Взвешенные вещества — в 1,5 раза больше нормы, следствием чего является ухудшение прозрачности воды, уменьшение проникновения света и влияние на фотосинтез водных растений.
- Азот аммонийный — в 5,5 раза больше нормы. Это токсическое соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Он опасен для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к мору рыбы.
«Избыток питательных веществ в воде способствует процессу эвтрофификации — так называемому „цветению“ моря, которое сопровождается дефицитом кислорода и ухудшением состояния морской экосистемы», — добавили экологи.
Напомним, что ранее украинские экологи фиксировали пятна мазута, которые достигли нацпарка «Тузловские лиманы». Этот мазут вылился из российских танкеров, потерпевших крушение в Черном море в конце прошлого года. Вылившийся мазут загрязнил и крымское побережье, и российские пляжи на берегу моря.
Фото со страницы Государственной экологической инспекции132
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа