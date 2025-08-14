41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
Книга рецептов

Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания

22:00 14 августа 2025
Закуска из баклажанов. Фото из открытых источников

Летом не всегда есть настроение долго стоять у плиты. В таких случаях выручают дипы — густые соусы, в которые обмакивают чипсы, хлеб, овощи. Например, простая кабачковая намазка с сыром или хумус.

В Греции готовят подобный соус, но на основе баклажанов. Эта закуска — простая, ароматная, с легким дымком и яркими нотками лимона и орегано. Ее готовят в греческих семьях поколениями, подают к пите, вину и неспешным разговорам. Идеальна для тех, кто ценит глубокий вкус в минималистичном исполнении, уверена Маргарита Сагирова, которая в группе «Рецепти Коліжанок» в Facebook предложила рецепт греческой закуски из баклажанов.

Ингредиенты для традиционной греческой закуски из баклажанов:

  • Баклажаны — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Густой йогурт — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Свежая петрушка — 1 ст. л. (мелко нарезанная)
  • Сок ½ лимона
  • Соль, перец — по вкусу
  • Копченая паприка, орегано — для аромата

Приготовление:

Запеките баклажаны до мягкости (можно на гриле или в духовке). Если есть возможность запечь на гриле, то кожура должна обуглиться — это придаст блюду дымный вкус.

Очистите баклажаны от кожуры, мякоть измельчите вилкой до состояния пюре.

Добавьте чеснок, йогурт, масло, лимонный сок, зелень и специи. Хорошо перемешайте.

Накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа — чтобы вкусы «поженились».

Подавайте с хрустящим хлебом или овощами.

Ранее «ФАКТЫ» предлагали легкий рецепт закуски из баклажанов, чеснока и базилика.

