- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
Летом не всегда есть настроение долго стоять у плиты. В таких случаях выручают дипы — густые соусы, в которые обмакивают чипсы, хлеб, овощи. Например, простая кабачковая намазка с сыром или хумус.
В Греции готовят подобный соус, но на основе баклажанов. Эта закуска — простая, ароматная, с легким дымком и яркими нотками лимона и орегано. Ее готовят в греческих семьях поколениями, подают к пите, вину и неспешным разговорам. Идеальна для тех, кто ценит глубокий вкус в минималистичном исполнении, уверена Маргарита Сагирова, которая в группе «Рецепти Коліжанок» в Facebook предложила рецепт греческой закуски из баклажанов.
Ингредиенты для традиционной греческой закуски из баклажанов:
- Баклажаны — 3 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Густой йогурт — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Свежая петрушка — 1 ст. л. (мелко нарезанная)
- Сок ½ лимона
- Соль, перец — по вкусу
- Копченая паприка, орегано — для аромата
Приготовление:
Запеките баклажаны до мягкости (можно на гриле или в духовке). Если есть возможность запечь на гриле, то кожура должна обуглиться — это придаст блюду дымный вкус.
Очистите баклажаны от кожуры, мякоть измельчите вилкой до состояния пюре.
Добавьте чеснок, йогурт, масло, лимонный сок, зелень и специи. Хорошо перемешайте.
Накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа — чтобы вкусы «поженились».
Подавайте с хрустящим хлебом или овощами.
Ранее «ФАКТЫ» предлагали легкий рецепт закуски из баклажанов, чеснока и базилика.198
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа